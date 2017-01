Dave von Raven laat de fles voortaan staan

Waar word je dan moe van?

,,De reuring, de verleidingen van de stad. Ik ben altijd dol geweest op het nachtleven. Geniet er vanaf mijn tienertijd met volle teugen van. Maar ik kreeg steeds meer last van ontzettende katers. Ik zoop best veel. Dat moest minder. Cocaïne? Was ik zeker niet op tegen, maar ik ben er gelukkig nooit verslaafd aan geraakt. Met drank ging het wel die kant op.



,,Kijk, af en toe een pilsie moet kunnen, maar da's toch een andere discipline dan jezelf een delirium zuipen. Dat gebeurde iets te vaak. Dan gingen voor een optreden al vier of vijf whisky'tjes naar binnen om een beetje in de stemming te komen. En dan nam ik die fles na afloop mee naar huis. Gelukkig bestuurde iemand anders veilig de auto, maar ik zat in de bijrijderstoel met die fles tussen mijn benen. En het doppie was ik dan allang kwijt.''



Een slok thee. ,,Als je wat ouder wordt, moet je ook zorgen dat de mensen om je heen een beetje gelukkig zijn. Dan doel ik vooral op mijn vriendin. Die zat hier 's ochtends tegenover een afgepeigerde 30'er die zich als een 16-jarige had uitgesloofd. Tegenwoordig rijd ik weer zelf naar huis. Is een mooie stok achter de deur om niet te zuipen. Dan ben ik 's ochtends weer fris genoeg om iets aan mijn dag te hebben.''



Maar de romantiek van de rock-'n-roll dan?

,,De afwisseling tussen stad en land houdt beide aantrekkelijk. Ik houd van die tegenpolen. Maar als je in de stad op de dansvloer staat, vergeet je wel­eens hoe leuk het echte leven is. Ik vind een praatje met de slager in het dorp uiteindelijk echter dan alle flikkerende lichtjes van de stad.''



Ik vermoedde bij jou thuis in een gestold huishouden uit de jaren 60 terecht te komen.

,,Ben ik ook vanaf gestapt. Dat uiterlijk vertoon vind ik steeds minder belangrijk. Er lagen in mijn vorige huis muziektijdschriften uit 1966 op tafel. Had ik al tien keer uit, natuurlijk. En ik had geen platte televisie, maar zo'n dikke beeldkast uit 1959. Dat ding deed het allang niet meer, maar hij stond zo leuk. Dan kun beter een keer iets kopen dat ook functio­neert en een huis uitzoeken dat warm en gezellig is in plaats van een soort museum.''