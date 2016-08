De 87-jarige man die de boot pakte en ging reizen

Woensdagavond rond 20.15 uur vond de Arnhemse politie hem op de afrit van de A12 bij het Velperbroekcircuit, zittend op de vangrail. Het was niet de eerste keer dat de Brit van de weg werd gehaald. Zaterdag gebeurde dat in Tilburg, maandag in Lent.



,,De politie laat me niet met rust", zegt Butler zittend op de stoep van het Vriendenhuis in de Arnhemse wijk Klarendal. De politie bracht hem hier. ,,Je mag in Nederland blijkbaar niet op straat slapen." Butler liftte eerst door Frankrijk en België. ,,Ik wilde namens mijn vader naar de honderdste herdenking van de slag om de Somme in juni."



Geheugen

Wanneer hij precies is vertrokken uit zijn woonplaats Southport, weet hij niet meer precies. Hoewel de bejaarde Brit nog glashelder overkomt, laat zijn geheugen hem af en toe in de steek.



Door een blindedarmontsteking belandde hij in Amiens in het ziekenhuis. Na twee weken van testen en onderzoeken, ontdekten de artsen dat Butler weinig mankeerde. ,,Bij vertrek kreeg ik de rekening van 1.000 euro. Een onaangename verrassing."



Na zijn avontuur in Amiens liftte hij naar Nederland. ,,Ik was hier in de jaren 50 al geweest. Ook in Arnhem. Er is veel veranderd."



Leger

Butler is vooral geïnteresseerd in oorlogsgeschiedenis. ,,Toen ik zeventien was, mocht ik in dienst." Maar het leger bleek één grote deceptie. ,,Snobisme en de Britse klassenmaatschappij vierden er hoogtij." Hij werd vrachtwagenchauffeur en vestigde zich in Southport. En woonde 36 jaar samen met zijn vriendin. ,,Ze overleed in 1990 aan longkanker. Kinderen heb ik niet. Ik heb niemand. Ik verveelde me, daarom ben ik gaan reizen."



Zijn reislust vindt hij niets bijzonders, ook niet op zijn leeftijd. Aanvankelijk vond hij een interview ook niet zo nodig. ,,Ik weet niet hoelang ik in Arnhem blijf. Ik heb nog wat probleempjes op te lossen. Ik wil proberen of ik mijn pensioen hier kan krijgen. Daarna reis ik door tot ik op een plek kom waar het me bevalt."