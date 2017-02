De andere bewoners van het verpleeghuis

''Ik heb haar net naar bed gebracht'', zegt verzorgster Martha. ,,Je moet voortaan iets eerder komen of van tevoren even bellen.'' Dit is me in korte tijd drie keer overkomen. Ik maak ma niet wakker, ik gun Doornroosje haar slaap. De vorige twee keer ben ik meteen weggegaan, maar nu blijf ik even. Ik ga met een kop koffie aan tafel in de gemeenschappelijke woonkamer zitten. Ma woont hier nu twee jaar en drie maanden. In die tijdspanne stierven een paar medebewoners. Meneer Schimmel bijvoorbeeld. Dol op ijsjes en een beschuitje met aardbeienjam. Hij kon prachtig zingen. Ik mis hem.

Ik herinner me Corrie van Piet, de groenteboer uit Crooswijk. Corrie was een erudiete vrouw die alles waarin ze zich had verdiept weer was verloren - en toch, hoe breekbaar ook, ik heb haar leren kennen als een mens die een leven lang hongerig was geweest naar kennis. Dat kwam door Piet, die liefdevol over zijn vrouw kon vertellen. Wie een moeder, een vader of een partner in het verpleeghuis bezoekt, en dat al een tijdje doet, die verbindt zich met de andere bewoners en hun mantelzorgers. Dat is onvermijdelijk, dat gaat vanzelf. Ik kijk om me heen. Daar zit mevrouw Dullaart. Ze vindt het verschrikkelijk als je tegen haar rolstoel botst, dat maakt haar verdrietig, dus als ik achter haar langsloop ben ik altijd heel voorzichtig. Als ze me ziet, zegt ze: ,,Kom 's.'' Ze steekt haar hand uit. Zegt dan: ,,Geef 's een kus.'' En dat doe ik. Graag.

Aan tafel zit Anneke van Karel. Ik weet dat ze zelf verpleegkundige is geweest. Toen ze in het Coolsingelziekenhuis werkte, heette die functie nog zuster. Ze is een schat van een dametje, maar broos. Karel, die vijf keer per week komt, smoort haar met aandacht en kussen. Die twee ontroeren me. De liefde spat er vanaf.



En daar ligt andere Anneke, in een verrijdbaar bed in de woonkamer. Dat was me d'r eentje. Een echte Rotterdamse met het hart op de tong. Tenminste, dat wordt verteld door verzorgsters die haar al bijna tien jaar kennen. Toen die meiden nog in de thuiszorg zaten, troffen ze Anneke in de volkswijk Crooswijk vaak in karakteristieke pose aan: leunend uit het open raam van haar woning, keuvelend en lachend met de buren aan de overkant. Annekes dochter en schoonzoon werken in het Verpleeghuis als vrijwilliger.



Iemand die ik nooit in de woonkamer zie is George. Hij blijft graag op zijn kamer. Zijn vrouw Ritwa is er bijna elke dag. Een hartelijke, behulpzame vrouw die andere bewoners evenzeer helpt en ma soms een knuffeltje geeft. Ik vind dat een fijn idee; dat als ik er niet ben, Ritwa lief voor haar is.