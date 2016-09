De betovering is verbroken

Ooit zag ik 'm hangen in een winkel en ik wist het meteen: geknipt voor mij. Ik trok 'm aan, en inderdaad. Bonte jaren 70-strepen in een psychedelisch patroon, gegoten in zachte stof en een vrouwelijk model - prachtige jurk. Ik had het geld vast aan belangrijker zaken moeten spenderen, maar momenten van zeker weten zijn zo zeldzaam dat je ze niet moet negeren.



Nu, een jaar of vier later, is de betovering verbroken. De jurk is niet veranderd, niet uit de mode. Ik ben niet groter, kleiner, dikker of dunner geworden. En toch: de jurk doet het niet meer.



Toen ik vijf was, moest ik huilen omdat ik uit het regenjasje was gegroeid dat ik aanhad op mijn eerste dag naar de kleuterschool. Mijn moeder vroeg of ze me zou brengen, maar ik wilde alleen. Het bruine jasje met de oranje en beige bloemen deed iets met me; het maakte me groter en stoerder dan ik was. Dat het me niet meer paste, voelde alsof ik iets moest opgeven dat ik niet van nature bezat maar wel heel graag wilde hebben.