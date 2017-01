De dokter is de kwaal

De sussende commentaren over het aanstaande presidentschap van Donald Trump heb ik niet begrepen. Dat we het eerst maar eens even moesten aanzien, dat de kans op een verrassing niet moest worden uitgesloten.



Mogelijk heeft het alarmsignaal van Trumps inaugurale speech nu ook hun oren bereikt. Die speech en de eerste dagen van zijn presidentschap zijn een voortzetting van de campagne die hij voerde, er is geen verschil tussen de meedogenloze populistische kandidaat die loog zoals hij ademhaalde en de 45ste president van de Verenigde Staten.



Zijn eerste beleidsdaden zijn principieel in het voordeel van grootkapitaal, bodemexploitatie en conservatieve waarden. Banken, oliemaatschappijen en wapenhandelaren profiteren, illegalen, armen en het milieu hebben er al meteen onder te lijden.



Dit is het gewelddadige kapitalisme van het recht van de sterkste en alle macht aan de macht. Het is een even eenvoudig als gewetenloos programma, de uitkomst zal voorspelbaar en angstaanjagend zijn. Omdat Donald Trump elke kritiek persoonlijk opvat, zal ook zijn wraak persoonlijk zijn. Waar hij kan, zal hij zich wreken als een Nero, een Tiberius. Op alles. Op iedereen.



Transparency International, een ngo die wereldwijd corruptie in kaart brengt, spreekt haar diepe zorg uit over de situatie in de VS, waar de president zijn schoonzoon regeringsadviseur maakt, weigert zijn belastingaangifte openbaar te maken en de banden met zijn zakenimperium in stand houdt. TI spreekt van 'vriendjeskapitalisme' en een 'draaideur tussen leidende posities in de zakenwereld en het openbaar bestuur'.



Autocratische leiders zeggen corruptie en zelfbevoordeling door 'de elite' te bestrijden, maar geven juist een sterke stijging van corruptie en zelfbevoordeling te zien. Hongarije en Turkije zijn voorbeelden. De dokter is hier de kwaal.



De waarheid is het eerste slachtoffer van de regering-Trump, die klinkklare leugens verkoopt als 'alternatieve feiten'. De behoefte aan waarheid is in Europa uitgevonden - de encyclopedische waarheid, de behoefte om alles te weten en daarmee tot een zo volledig en objectief mogelijk beeld van de waarheid te komen. Dat is een fundamenteel Verlichtingsideaal. Een springlevend ideaal omdat het haaks staat op de blikvernauwing van informatiebubbels van deze tijd. De verzuiling in algoritmes.



Europa mag depressief en verdeeld zijn, een paar sterke gemeenschappelijke vijanden kunnen wonderen doen voor de eenheid. Eerder stelde ik hier militaire parades aan onze oostgrenzen voor om het humeur te verbeteren. Dat was een grap.



Geen grap is dat Europa zich onmiddellijk moet wapenen tegen de verdeel-en-heerspolitiek van zowel de Verenigde Staten als Rusland. In 2014, tijdens zijn bezoek aan Brussel, waarschuwde Obama al dat Europa niet vanzelfsprekend meer op de VS kan rekenen voor haar defensie, en zich onafhankelijk moet maken van Russisch gas.



Deze boodschap is onder Trump alleen maar urgenter geworden, nu hij zich direct tegen het bestaan van de EU heeft gekeerd. Zijn hoop op een verdere desintegratie van de EU was een ontoelaatbare inmenging in een buitenlandse aangelegenheid, die als uiterst vijandig moet worden opgevat.