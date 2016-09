De erfenis van Rutte-II

Het stond zo plechtig in het regeerakkoord: ,,Deze coalitie wil de onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland versterken." Bruggen slaan, heette de opdracht die VVD en PvdA elkaar gaven. Vier jaar later knettert het: tussen jong en oud, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen autochtonen en nieuwkomers. Het politiek vertrouwen is in de tussentijd gedaald en amper een kwart van de Nederlanders vindt dat het de goede kant op gaat, peilt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het Nederlandse politieke euvel dat beleid pas goed wordt uitgelegd in het zicht van verkiezingen, wreekt zich hier.



De kabinetsmaatregelen mogen er dan voor zorgen dat de verzorgingsstaat klaar is voor de 21ste eeuw, zo ruimhartig als het was zal het niet meer worden. En dat is wennen, vooral voor mensen die bijna hun hele leven niet beter wisten dat hun oude dag geramd zat.



Wie dement is kan nog altijd naar een verpleeghuis, maar in het stadium daarvoor moeten ouderen meer zelf regelen. En betalen, terwijl het aanvullend pensioen achterblijft. Ontslagvergoedingen zijn versoberd en mensen moeten langer doorwerken. Studenten moeten tienduizenden euro's lenen om een diploma in het hoger onderwijs te bemachtigen, waar ze voorheen een basisbeurs van de overheid kregen.



Wat vroeger zeker leek, is onzeker geworden. En daar komt de grote toestroom van vluchtelingen bij. Het maatschappelijk debat verhardt en met de verkiezingen in zicht verleggen politieke partijen het accent: normen en waarden zijn terug van weggeweest, zelfs de premier heeft het erover. Het thema economie verdwijnt meer naar de achtergrond.



VVD en PvdA hebben waarschijnlijk aan een half jaar te weinig om hun hoogdravende, maatschappelijke ambities alsnog te doen slagen. Toch is met een beetje goede wil toch één hoopgevend signaal te ontwaren. De politiek heeft - zoals gebruikelijk is sinds 1998 - de handdoek niet tussentijds in de ring gegooid.



Los van de verschillen, hebben de meeste partijen de afgelopen vier jaar laten zien dat Nederland nog bestuurbaar is. Ondanks de versnippering van het politieke landschap, met inmiddels zestien fracties in de Kamer, zit dit kabinet voor het eerst in bijna twintig jaar de rit uit. Er waren gelegenheidscoalities voor nodig om deze coalitie een roemloze aftocht in de senaat te besparen, voor een kabinet met zo'n smalle basis is er veel voor elkaar gebokst. Nu afwachten of de kiezer dit waardeert