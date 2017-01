De euro: plankgas of vol op de rem?

Over één ding zijn Arjo Klamer (SP-wethouder in Hilversum maar vandaag vooral hoogleraar economie) en Wouter Koolmees (Kamerlid en woordvoerder Financiën voor D66) het eens. Om van de euro een succes te maken, moet er meer Europese eenheid komen. Meer politieke daadkracht, meer solidariteit. Maar waar de één (Koolmees) die afslag vol overtuiging wil nemen - 'er zijn weeffouten, die moeten we eruit halen' - trekt de ander (Klamer) aan de noodrem. Meer eenheid terwijl er zoveel onbehagen is over Europa? ,,Het is een luchtkasteel waarmee je je eigen geloof kunt stutten'', zegt de hoogleraar. ,,Maar het is niet realistisch.''



De euro, het is maar een munt. Maar tegelijk is de keuze om hem in te voeren, morgen precies vijftien jaar geleden, bepalend geweest voor de levens van honderden miljoenen Europeanen. Economieën raakten meer dan ooit met elkaar verknoopt. Het lot van de Griekse gepensioneerde werd gespreksonderwerp aan keukentafels in Leeuwarden, Erfurt en Milaan.



Of de euro goed voor ons geweest is? Koolmees denkt van wel. ,,Zeker in de eerste jaren heeft de munt gezorgd voor meer stabiliteit. Daarnaast is de euro geen doel op zich, maar onderdeel van een groter verhaal. Van vrijhandel, het wegvallen van grenzen, Europese samenwerking. Voor een handelsland als Nederland is dat cruciaal.''



Behoorlijk zwaar

Klamer kijkt er iets anders naar. ,,Sinds 2008 hebben we het behoorlijk zwaar. Ook wij moesten klappen opvangen van de problemen in Griekenland, Spanje en Portugal. De economie van Nederland is op zich sterk, de rente was zonder de euro hoger geweest. Dus ook de spaarder heeft er last van gehad, en de pensioenen staan onder druk. Op allerlei fronten is het moeilijk, en dat kun je aan de euro relateren.''



Dat er dingen misgingen, Koolmees ontkent het niet. ,,De schuldencrisis heeft kwaad bloed gezet. Die heeft in een klap 5 of 6 procent van de welvaart opgeslokt. Maar het is te makkelijk om dat aan de euro op te hangen. De oorzaak lag in het financiële stelsel en bij de val van Lehman Brothers. In de VS en Japan was de schade ook groot. En de oorzaak van de problemen in Europa is veel breder. In Nederland had je de huizenbubbel, in Griekenland en Spanje werd te veel geleend en stegen de lonen te snel.''



Wat ook niet hielp, in zijn ogen: ,,Het feit dat Rutte in 2012 doodleuk, tegen beter weten in, zegt dat er geen cent meer naar de Grieken gaat. Dat zorgt ook voor veel wantrouwen en achterdocht.''