'De handen die me stevig vasthielden'

Het lukt echt niet meer, ma's nagels lakken. Mijn vrouw vond het altijd zo leuk om te doen, maar meneer Alzheimer maakt ma het leven zuurder en zuurder. Hij veroorzaakt onrust en chaos in haar hoofd. Ma zat niet stil tijdens het lakken, trok haar handen terug, begreep gewoon niet wat er van haar werd verwacht.



Als je nu toch ziet hoe ma's nagels moeten worden geknipt. De ene verzorgster leidt ma af, de ander knipt. Maar dat gaat steeds lastiger. Ze moeten ma stevig vasthouden, en dat vindt ze verschrikkelijk. Ze piept als een bange muis in de klauwen van een kat. Maar knippen moet. Ma's hygiëne laat te wensen over als u begrijpt wat ik bedoel.



U snapt toch wel waar ik het over heb?



Onvoorstelbaar denk ik vaak als ik naar haar handen kijk. Dit zijn de handen die mij ruim een halve eeuw geleden vastberaden aan mijn moeders borst legden. Ze hielden me stevig vast op straat. Ze smeerden mijn wangetjes (eczeem) in, verschoonden en wasten mijn katoenen luiers en gaven me een aai over mijn bol. Een tik kreeg ik er niet mee, ma heeft nooit geslagen. Pa ook niet. Later zei een enkeling, ik had zo iemand getart: had ze je maar af en toe een hijs gegeven.