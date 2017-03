De Hitkrant was alles wat je nodig had

Als tiener was de Hitkrant mijn levenslijn met de wereld. Het was halverwege de jaren 90: het internet was nog niet de onuitputtelijke bron van informatie die het nu is. Het bestond voor tieners alleen nog uit chatwebsite CU2 en rotten.com, een website waar je lijken kon bekijken.



Verder was het internet een zwart gat vol mogelijkheden die wij niet kenden, omdat - als je eindelijk ingebeld en online was - je moeder een telefoontje van tante Els verwachtte en jij dus van de telefoonlijn af moest.



Voor alle informatie die je als puber écht nodig had, moest je de Hitkrant kopen. Daar stonden interviews in waardoor je leerde wat Janet Jackson haar lievelingseten was en met welk dier Robbie Williams zichzelf zou vergelijken. En je kreeg er posters bij. Oh, zoveel posters dat je eigenlijk een grotere slaapkamer nodig had om al die Backstreet Boys een plekje te geven. Tel daarbij op dat er ook elke week een spannende seksanekdote in stond, en je snapt dat ik het van kaft tot kaft verslond.



Maar tijden veranderen. Het internet bestaat allang niet meer uit louter lijken en chatprogramma's. Alles is er te vinden: je zoekt zo op wat Beyoncé het liefste eet, vloggers vertellen je de laatste mode en hoe je je moet opmaken. En nergens zoveel seksanekdotes als op het internet.



Tijdschriften zijn vreselijk achterhaald. Zodra het gedrukt staat, is het alweer verouderd.



Ik denk dat het nog knap lastig is om aan tieners in 2017 uit te leggen hoe digitaal beperkt mensen twintig jaar geleden opgroeiden. Twintig jaar! Wat is dat nou helemaal? Maar in 1997 haalden we al onze informatie nog uit kranten, boeken en tijdschriften. Als je het daar niet vond, wist je het gewoon niet. Als je contact met elkaar wilde, dan belde je voornamelijk.



Deze week verschijnt de laatste tweewekelijkse papieren Hitkrant. De jeugd heeft het wel gehad met tijdschriften vol achterhaalde weetjes. Maar ik denk met weemoed terug aan die jaren waarin we nog niet wisten wat infobesitas was. Toen we nog geen burn-out kregen van het alsmaar online te moeten zijn. Onwetend waren we, in onze kamer vol Backstreet Boys-posters.