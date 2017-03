De Hoop Scheffer: Europa, omarm Trump

Dat er vorige maand gedemonstreerd werd tegen Donald Trump, op het Haagse Malieveld, dat snapte hij nog wel. Maar dat de vice-premier van Nederland tussen de spandoeken stond: onbegrijpelijk. ,,Boe roepen is geen beleid. Dat is het afreageren van frustratie. Je moet in gesprek blijven, ook met mensen met wie je het misschien niet eens bent. En met Trump moeten we niet alleen in gesprek gaan, we moeten hem laten zien dat we onze militaire afspraken eindelijk gaan nakomen, zoals hij vraagt. Want op dat punt heeft hij natuurlijk gewoon gelijk.''



Nog niet zo heel lang geleden had hij 24 uur per dag een helikopter tot zijn beschikking, en vloog hij van de ene wereldleider naar de andere. Nu komt voormalig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer (68) op de fiets naar het universiteitsgebouw waar hij les geeft, en haalt hij zelf een papieren beker koffie voor zijn bezoek. Het leven in de luwte bevalt hem prima, daar niet van. ,,Maar soms kriebelt het natuurlijk wel een beetje.''



Dus een gesprek over de spierballentaal van Trump, en Poetin, en hoe we daar als Europese NAVO-landen mee om moeten gaan: graag. Want, zegt De Hoop Scheffer: nu het stof na Trumps verkiezing is neergedaald, is het tijd voor toenadering. ,,Ik vind hem een onvoorspelbare man, die zichzelf belangrijker vindt dan het ambt. Maar we moeten hoe dan ook voorkomen dat hij over onze hoofden heen deals gaat sluiten met Poetin. Want dan zijn we als Europa uitgespeeld. Dus we moeten hem laten zien: meneer Trump, we nemen u serieus, en onze verplichtingen ook.''



Hoe moeten we dat doen?

,,Trump komt in mei naar Brussel, om het nieuwe NAVO-hoofdkwartier te openen. Laten we hem bijvoorbeeld eens uitnodigen op een Brits vliegdekschip. Om te laten zien dat we defensie weer serieus nemen in Europa. Diplomatie is ook: sfeer creëren, beeldvorming. En gezien zijn karakter denk ik dat zoiets echt kan helpen.



Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we als Europese NAVO-landen weer gaan investeren in defensie. We hebben jarenlang op de pof geleefd: terwijl we hier amper investeerden in defensie, mocht Amerika alle conflicten oplossen. Dat Trump hier een punt van maakt, is volkomen terecht. We hebben totaal gefaald in het nakomen van onze verplichtingen. We kunnen niet bij Amerika blijven aankloppen als het weer ergens op de wereld misgaat. Wat mij betreft verhogen we het defensiebudget binnen vijf jaar van nu 1,16 procent van het bruto binnenlands product tot 2 procent.''