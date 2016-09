De islam-index van Nederland

Quote Stel je voor dat álle Nederlanders zich zouden gedragen zoals een moslim zich zou moeten gedragen Nederland heeft eigenlijk meer islam nodig, niet minder. Dat is de conclusie die ik trek na het beluisteren van de H.J. Schoo- lezing van minister Schippers. Op welke planeet leeft zij, denken jullie vast, maar sta mij toe dit uit te leggen.



In de lezing brengt Schippers een ode aan de Nederlandse kernwaarden zoals vrijheid en gelijkwaardigheid. Ze zet dat expliciet af tegen bepaalde interpretaties van de islam die deze waarden afwijzen. Ik moest denken aan de Islamicity Index, een middel bedacht door twee Amerikaanse wetenschappers om de mate waarin een land zich houdt aan de belangrijkste islamitische waarden te meten. Die waarden destilleerden zij uit de Koran en de gedragingen van profeet Mohamed. Zij waakten ervoor interpretaties van de islam over te nemen die geen wortel hadden in deze twee bronnen.

De wetenschappers kwamen uit op vrijwel dezelfde waarden als minister Schippers: rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen voor iedereen, eerlijkheid, rechtvaardig leiderschap (good governance) en duurzaamheid. Om te meten in hoeverre landen zich houden aan deze waarden, werd gekeken naar onder meer regel­geving op het gebied van economie, sociaal beleid (hoe goed zorgt een land voor zijn armen?), mensenrechten en politiek.



Uiteraard werd buiten beschouwing gelaten of een land zich daadwerkelijk als islamitisch kwalificeert of niet. Of een land goed is in de ogen van Allah moest dus blijken uit daden, niet iets anders.

De resultaten van de allereerste Index (2014) waren verrassend en toch ook weer niet. Ierland kwam als beste uit de bus. Natuurlijk gevolgd door andere West-Europese landen. Verrassend omdat, tja wie denkt nou weer aan Ierland als je aan islamitische waarden denkt? Maar het is ook compleet logisch dat 'islamitische' landen als Saudi-Arabië of Iran veel lager op de lijst eindigen omdat die samenlevingen totalitair en onderdrukkend zijn. Nul vrijheden en geen gelijkwaardigheid. De economieën zijn aangetast door corruptie. En ga zo maar door.



Een van de wetenschappers, Hossein Askari, is zelf moslim en roept zijn geloofsgenoten op te leven naar Koranische waarden en zich verre te houden van interpretaties van de islam die in het leven zijn geroepen om de mens te onderdrukken en zo de status quo te behouden. Een goede moslim zijn, zegt hij, is niet leven zoals ze deden in de tijd van de profeet. Een goede moslim streeft naar vooruitgang, naar onderwijs, gezondheid, rechtvaardig bestuur, de vrijheid om te kiezen en heeft een open houding naar iedereen die anders denkt, gelooft of ís. Hij houdt zich bovendien verre van fraude, geweld, verspilling en diefstal.