De ketel begint over te koken

Inderdaad, wat gebeurde er toch allemaal? We, Nederland, Europa, de wereld, verkeren al een tijdje in zwaar weer, maar het lijkt wel of de storm in juni, juli en augustus pas goed losbarstte. Het KNMI spreekt van een 'wisselvallige zomer met een zeer warm slot'. Er viel een normale hoeveelheid neerslag en het was aan de zonnige kant. Het gemiddelde is 17,7 graden.



De gevoelstemperatuur ligt echter een stuk hoger. Het begint op 12 juni, als een Amerikaanse Afghaan met een semi-automatisch geweer en een pistool om 02.00 uur 's nachts de Pulse binnenloopt, een gay club in Orlando, Florida. Hij opent het vuur en drie uur later, als de politie er eindelijk in slaagt hem neer te schieten, liggen er 50 doden en 53 gewonden op de dansvloer.



Van daaruit gaat het in hoog tempo verder, we hebben soms bijna geen tijd om adem te halen. Als we de kalender afgaan, zien we hoe op 23 juni de Britten uit de Europese Unie stappen en hoe er vijf dagen daarna 44 doden vallen door een aanslag op het vliegveld van Istanboel.



Zwarte maand

Een week later begint de maand juli, de zwartste maand, met 342 doden bij aanslagen in Bagdad. Dan schiet de zwarte Micah Johnson vijf blanke agenten dood in Dallas, rijdt een Tunesiër met een vrachtwagen 84 mensen dood op de Boulevard des Anglais in Nice, en komen er zeker 265 mensen om het leven bij een mislukte staatsgreep in Turkije, waarna president Recep Tayyip Erdogan met een ongekende zuivering begint.



Het gaat maar door. In Würzburg, in Duitsland, valt een 17-jarige Afghaan treinreizigers aan met een bijl en mes; in München doodt een Duits-Iraanse jongen (18) negen mensen, voornamelijk tieners, bij een winkelcentrum. In een klein kerkje in Frankrijk snijdt een geradicaliseerde moslim (19) de keel door van een bejaarde priester.



Je hoeft geen pessimist te zijn om hier erg ongemakkelijk van te worden. Dit klopt niet, er broeit iets, we gaan met z'n allen een kant op die we niet willen. En we zitten al op deze weg sinds die ene dinsdag in september 2001, als al-Qaeda twee vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York boort. Het is de grootste aanval op Amerikaans grondgebied uit de geschiedenis. De echo van de wraakoefening van president George Bush, die begon met aanvallen op Afghanistan en Irak, is nu nog steeds te horen.



Te veel

Er is nu al jaren oorlog in Syrië, Irak en Libië; in het Midden-Oosten opereert een angstaanjagende terreurbeweging die zo ongeveer de hele wereld als doelwit heeft; er zijn miljoenen mensen op drift, waarvan een fors deel koers heeft gezet naar Europa, terwijl dat zelf nog maar net uit het dal van de kredietcrisis van 2008 geklauterd is. Het is te veel. De ketel begint langzaam maar zeker over te koken.



Dat is het gevoel van deze zomer. We ervaren niet de directe impact van een klap als die van 9/11 of bijvoorbeeld, lang geleden, de moord op de Oostenrijkse aartshertog Franz Ferdinand. Op 28 juni 1914 worden hij en zijn vrouw Sophie in Sarajevo doodgeschoten door een Servische nationalist.



,,Het duurde toen vijf weken om van een min of meer stabiele vrede naar een totale oorlog te gaan", zegt de Canadese historica Margaret MacMillan, een kenner van de oorzaak en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. De val van de Muur in 1989 is ook zo'n moment. Na die ene donderdag in november ziet de wereld er totaal anders uit: zonder Koude Oorlog en met een verenigd Duitsland.