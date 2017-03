'De Koran verbieden? Alsjeblieft zeg...'

Quote Er is een groep ouderen die niet kan rondkomen. Dat vind ik in een beschaafd land niet kunnen



Vergelijk de standpunten van de lijsttrekkers over: -de zorg

-veiligheid

-werk

-identiteit

-onderwijs

-premierschap

(werkt het beste op desktop of tablet, op mobiel is inzoomen noodzakelijk) ZORG

'Het moet anders'



Het moet anders U wilt een nieuw zorgstelsel zonder marktwerking, het eigen risico terugbrengen, investeren in thuiszorg. Belooft u gratis bier?

,,Nee, dat is geen gratis bier. Geld wordt nu verkeerd ingezet. Marktwerking heeft ons bijvoorbeeld niet veel goeds gebracht. Er gaan zelfs verkeerde prikkels van uit. Ik heb het gisteren nog in het ziekenhuis mogen meemaken. Je wordt van het ene onderzoek naar het andere gestuurd. Het ziekenhuis wordt afgerekend op het aantal verrichtingen dat men doet. De hele administratieve rompslomp moet eruit. Specialisten willen wij weer heel graag in loondienst.''



Al met al onbetaalbaar.

,,Nee hoor, als die arts tijd heeft om met jou te praten, hoef ik niet drie onderzoeken in het ziekenhuis en dat scheelt in de kosten.'' Maar een nieuw zorgstelsel kost alleen al 800 miljoen euro. ,,Het gaat zich op ten duur terugverdienen.''



Maar hoe betaalt u dat vooraf?

,,Dat zijn dingen waar wij in ons eentje ook niet over gaan. We moeten in coalitieonderhandelingen kijken met anderen.''



Het eerlijke verhaal is dus: we weten niet hoe?

,,Nee, we hebben nog niet de complete oplossing. We zijn ook een kleine partij. De oplossingen hebben we nog niet honderd procent dichtgetimmerd.''



Vergelijk de standpunten van de lijsttrekkers op het gebied van zorg:

(werkt het beste op desktop of tablet, op mobiel is inzoomen noodzakelijk)



VEILIGHEID

'Meer wijkagenten'



Waarom staat er niets over versterking van de krijgsmacht in uw verkiezingsprogramma?

,,Het ligt verdeeld in onze achterban. We hebben echte pacifisten die van de SP vandaan komen, maar ook oud-VVD'ers. Maar de pacifisten hebben verloren, haha. We willen op termijn wel naar meer geld voor de krijgsmacht.''



U ziet veiligheid als kerntaak van de staat. Toch heeft uw partij er weinig aandacht voor in het programma.

,,Nou, onze doelgroep klaagt heel erg dat aangifte doen bij de politie geen zin meer heeft. Of dat ze te horen krijgen, dat ze het digitaal moeten doen. Mensen voelen zich dan het bos ingestuurd. Dus we pleiten wel voor meer wijkagenten. Dan kunnen ze daar terecht als ze angst hebben, als ze klachten of vragen hebben. Want we horen weliswaar dat de criminaliteitscijfers dalen, maar zo wordt het niet altijd beleefd. Laat ik eerlijk zijn over dit onderwerp: we geven in onze plannen meer geld uit aan onze andere wensen.''

WERK

'Ons was meer beloofd'



50Plus pikt pensioenkortingen niet. Maar daar gaan pensioenfondsen over. Wekt u geen valse verwachtingen bij ouderen?

,,Nee, fondsen willen maar al te graag uitgesteld loon uitkeren. Zij klagen over de spelregels, die zijn opgesteld door De Nederlandsche Bank en de politiek. Maar als die spelregels ietsjes ruimer worden, dan hoeft er niet gekort te worden. Daar heb ik ook een wetsvoorstel voor ingediend.''



Maar als je de rekenrente aanpast, blijft er op den duur te weinig over voor volgende generaties, zegt dit kabinet.

,,Dat is dus niet waar. Wij vinden dat jongeren via hogere premies zelfs meer moeten bijdragen aan pensioenen, dan is er straks helemaal voldoende geld in de potten.''



Volgens het CPB zijn jongeren in de toekomst juist flink slechter af dankzij uw plannen.

,,Dan hebben we het over 4- tot 6-jarigen! Volgens mij hebben die nog geen cent in de pensioenpotten bijgelegd. De ouderen krijgen gewoon niet wat hen ooit is beloofd. En als je ook ziet hoe ouderen er in koopkracht op achteruit zijn gegaan de laatste jaren. Dat is wel 30 procent in vergelijking met werkenden.''



Dat is niet waar. Dat geldt alleen voor mensen met alleen een AOW.

,,Dat klopt, maar er is nog altijd een groot verschil tussen werkenden en niet-werkenden. En er is een groep ouderen die niet kan rondkomen. Dat vind ik in een beschaafd land niet kunnen.''

Volledig scherm © ANP

Quote Mochten we de kans krijgen om mee te doen aan een coalitie waarin het verwezenlijkt wordt, dan doen we graag mee IDENTITEIT

'Wilders moet buigen'



U sluit samenwerking met de PVV niet uit. Vindt u de islam net zo gevaarlijk als Wilders dat vindt?

,,Ik zie samenwerking niet 1,2,3 zitten. Maar wij vinden het hautain om vóór de verkiezingen al te zeggen dat je een partij uitsluit. Dan zeg je tegen een hele grote groep kiezers: uw stem doet er voor mij niet toe. Dat vind ik niet eerlijk.''



Maar vindt u de islam ook gevaarlijk?

,,Nou, mijn eerste voorkeur gaat niet uit naar Wilders gezien zijn standpunten over migranten. En in het verleden heeft hij zijn standpunt over de AOW op 65 jaar ook een uur na de verkiezingen laten vallen, dus ik ben angstig dat zijn kiezers teleurgesteld gaan worden. Mochten we de kans krijgen om mee te doen aan een coalitie waarin het verwezenlijkt wordt, dan doen we graag mee. Op voorwaarde dat er geen gekke dingen in het coalitieakkoord staan.''



Wat voor gekke dingen?

,,Alle moskeeën sluiten, de Koran verbieden.''



Daar gaat u niet mee akkoord?

,,Nee, absoluut niet. Alsjeblieft zeg...''



Dan loopt het al spaak met Wilders. Hij vindt de islam geen godsdienst, maar een gewelddadige ideologie.

,,Dat moet hij weten. Dat vind ik niet. En het is straks aan Wilders of hij met ons wil samenwerken, want wij zijn straks niet de grootste. Dan zal hij een buiging moeten maken, niet wij.''

ONDERWIJS

'Eerst de oudere'



Zou u niet veel meer in jonge Nederlanders moeten investeren, dan in ouderen die aan het einde van hun leven zijn.

,,We moeten in jong én oud investeren. Ook voor jongeren hebben we onze ogen open. Het gaat ook om de kinderen en kleinkinderen van onze achterban. Maar ik geef meteen toe dat onze onderwijsparagraaf niet de meest uitgebreide is van alle politieke partijen. Toch, als het om onderwijs gaat, willen wij af van te grote klassen en dat idiote leenstelsel waarbij mensen meteen worden opgezadeld met een enorme studieschuld.''



En het gezag van leraren moet worden hersteld. Wat bedoelt u daarmee?

,,Onze mensen vinden dat 'Juf Miep' niks. Dat moet gewoon 'mevrouw Jansen' zijn. Daar begint het mee. Specialisten zeggen dat een iets strenger onderwijssysteem ook betere resultaten oplevert.''



U heeft toch weinig geld over voor uw onderwijsplannen als u het al heeft uitgegeven aan ouderen.

,,Ik ben daar heel eerlijk in. Wij kiezen daar primair voor. Wij zijn niet tegen jongeren, we zijn niet tegen onderwijs. Maar we moeten helaas constateren dat ouderen door de andere politieke partijen de afgelopen jaren verwaarloosd zijn.''

Volledig scherm © ANP

PREMIER

'Apetrots'



In het verleden betaalde u geen pensioenafdracht voor uw medewerkers van de Gaykrant en recentelijk loog u over uw opleiding op uw cv. Verdienen ouderen in dit land niet een leider die het wat nauwer neemt met regels en feiten?

,,Laat ik het meteen nuanceren, dan hebben we dat gehad. Ik heb een tijdje geen pensioenafdracht betaald. En ik zat op een gymnasium en ik heb examen moeten doen op het atheneum omdat de paters mij in bed aantroffen met een medescholier.''



Noem het misverstanden, maar verdienen ouderen niet beter?

,,Zij verdienen iemand die zich 100 procent voor hen inzet. Ik heb in mijn leven fouten gemaakt. Die geef ik altijd acuut toe. Zonder mij op de borst te kloppen, maar ik heb plussen op mijn naam staan. Kijk naar mijn rol op het gebied van homo-emancipatie. En als je dan met je poten in de modder staat, maak je ook fouten. Ik ben inmiddels 66 jaar en ik heb veel gedaan in mijn leven. En nee, niet alles was 100 procent. Toch ben ik apetrots op mijn leven. Het is pas erg als je je fouten verbergt. Die politici heb je hier namelijk ook. Ik ben echter iemand die zegt: ja, dat was niet goed. Het is aan de kiezer of ze mij nog steeds zien als de strijder tegen onrechtvaardigheid.''