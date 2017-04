De kracht van liefdevolle verwaarlozing

We hebben onze fietsinfrastructuur, we hebben Dutch Design en we hebben onze waterwerken. En vooruit: we hebben tulpen en kaas. Maar er is nóg iets waar Nederland uniek in is: onze kinderen zijn het gelukkigst. Wat betreft welbevinden en de relatie met familie en leeftijdsgenoten scoren Hollandse kinderen het hoogst van alle industrielanden, tonen Unicef-onderzoeken aan. Een prettige en geruststellende gedachte, vooral voor onzekere ouders. En een bron van inspiratie voor niet-Nederlandse ouders, die onze opvoedcultuur met belangstelling bekijken. In talloze online artikelen en blogs trachten ze het geheim van het Hollandse opvoedsucces te ontrafelen. Is het de nuchtere levenshouding? Is het de babybakfiets? De zesjescultuur? De hagelslag? Nederlandse ouders doen íets goed, anders brachten ze niet zulke tevreden, stabiele kindertjes groot.



Als expatmoeders in Nederland hebben de Britse Rina Mae Acosta en Amerikaanse Michele Hutchison een frisse blik op opvoeden the Dutch way. Het geheim daarvan ontrafelen ze in het boek De gelukkigste kinderen van de wereld. Hun belangrijkste conclusies: Nederlandse kinderen worden eerder losgelaten, waardoor ze zelfredzamer en zelfstandiger zijn. Al jong fietsen en spelen ze buiten zonder toezicht. Ze worden minder onder druk gezet om te presteren en mogen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ook brengen ze veel tijd door met hun ouders, ze worden gezien én gehoord. Nederlandse ouders zijn niet overbezorgd, ze accepteren hun eigen pedagogische gebreken en beoordelen zichzelf als opvoeders 'goed genoeg'. Ze hebben, kortom, die begeerlijke balans gevonden tussen ouderlijke betrokkenheid en liefdevolle verwaarlozing.

Quote Je kind zonder toezicht laten buitenspelen staat in de VS ongeveer gelijk aan verwaarlozing

Opvoedstijl

Al het kroost grootbrengen op z'n Nederlands dus? Wel als het aan Acosta en Hutchison ligt. Maar wat vinden andere buitenlandse ouders in ons land ervan? Hoe ziet onze opvoedstijl eruit door Spaanse, Belgische, Italiaanse, Engelse, Hongaarse, Australische en Amerikaanse ogen?



Wat Bethany Le Sager (42) uit Houston, Texas, vooral opvalt, is de autonomie van het Hollandse kind. ,,Je wordt in Nederland al jong beschouwd als individu met een eigen verantwoordelijkheid", zegt ze. ,,Op die manier leer je voor jezelf te denken. Mijn kinderen mochten vanaf groep 8 alleen op de fiets naar school en sinds hun 7de alleen naar het plein. Ik vind dat goed voor hun zelfvertrouwen, maar in de VS zou ik ervoor kunnen worden opgepakt. Je kind zonder toezicht laten buitenspelen staat daar ongeveer gelijk aan verwaarlozing." Ter illustratie: in 2015 werden ouders uit de staat New York voor de rechter gesleept omdat ze hun kinderen van 7 en 9 jaar een uur alleen hadden laten spelen op een openbaar strand.



Ook in Australië kun je Jeugdzorg voor zoiets op je dak krijgen, weet Emma Broome (43), die opgroeide in een voorstad van Sydney. ,,Australische ouders leggen elkaar allerlei regels op: kinderen mogen alleen bruin brood eten, ze moeten worden ingesmeerd met zonnebrand, ze mogen niet op de fiets zonder helm. In Nederland bepaal je dat zelf en word je niet door de buren beoordeeld als je het anders doet." Hoewel het leven in Australië zich vanwege het klimaat grotendeels buiten afspeelt, hebben Nederlandse kinderen toch meer bewegingsruimte, ziet Broome. ,,Nederlandse ouders laten zich minder leiden door angst. Australische opvoeders zijn soms echt paranoïde. In Sydney gaf ik mijn dochtertje een havermoutkoekje mee naar de opvang. 'Dat kan ze hier echt niet opeten', riep de leidster. 'Wat als er een pinda in zit en een van de kinderen is allergisch?' Ik moest het koekje vacuüm verpakt uit het gebouw verwijderen."

Overbezorgd

Simon Sixsmith (48) uit Groot-Brittannië herkent dat overbezorgde. ,,Als mijn Engelse vrienden op bezoek zijn en onze kinderen willen naar buiten, trekken zij meteen hun jas aan om mee te gaan. Ze zijn overprotective." Zelf is hij dat trouwens ook nog niet helemaal kwijt, geeft hij toe. ,,I always keep my English eye on them."



Ook in de omgang zijn de kinderen hier vrijer, zegt Le Sager, en dat maakt ze zelfverzekerder. ,,Ouders zijn niet autoritair, maar benaderen hen op een volwassen niveau. Ze zeggen niet vaak 'nee', en als ze het doen, leggen ze uit waarom. Er is overleg, en dat maakt kinderen mondig."

Iets té mondig, als je het de Vlaamse Sofie Mels (36) vraagt. Waar Belgische ouders zelden vragen wat een kind ergens van vindt, worden Nederlandse kinderen betrokken bij kleine en grote beslissingen. ,,Ze mogen hun mening geven over de activiteit van de dag of de vakantie-bestemming. In België ga je gewoon mee naar zee als je ouders dat zeggen - klaar", zegt Mels. Ze schrok van de directe manier waarop kinderen hun ouders hier tegenspreken. En in plaats van te corrigeren, gaat de vader of moeder met het kind in gesprek: ,,Nee, je mag geen tv kijken, want.'' Onbegrijpelijk, vindt Mels. ,,Ik denk dan: hállo, wie is er nu de baas? Ik wil niet dat mijn kinderen zo'n toon tegen mij aanslaan. Maar ja, zij groeien hier op, dus ze leren argumenteren. De kinderen van mijn Belgische vriendinnen zijn een stuk gezeglijker."



Marianna Rácz (39) uit Hongarije is het met Mels eens. In haar ogen zijn Nederlandse kinderen brutaal tegen volwassenen. ,,Hier noemen ze het 'vrij', in Hongarije 'ongemanierd'. Hongaren leren hun kinderen respectvol te praten met meesters en juffen, ze maken zelden flauwe opmerkingen en ze verheffen hun stem niet. Wie dat wel doet, krijgt straf. Als je praat tijdens de lessen, krijg je een 1, en die telt net zo zwaar als een proefwerk."

Vrijheid

In Nederland krijgen kinderen erg veel vrijheid om van alles te vinden en te roepen, zegt Rácz. ,,Dat moet allemaal maar kunnen. En ze leren van hun ouders vaak niet hoe het wél hoort; ze staan in de bus niet op voor ouderen en zwangere vrouwen. Hongaarse jongetjes houden de deur open voor een vrouw. Zoiets zie ik hier nooit."



Engelse kinderen zijn beleefder tegen de ouders van vriendjes, beaamt Simon Sixsmith. ,,Ze hebben al jong geleerd om 'alsjeblieft' en 'dankjewel' te zeggen. Dat is de Engelse beleefdheidscultuur."



Maar volgens Broome is dat er zo ingehamerd dat het een beetje fake wordt. ,,Nederlandse kinderen zijn minder beleefd dan Australische, maar ik vind dat niet per se slecht. Ze leren hier ook wat de omgangsregels zijn, maar op een natuurlijke manier."



Clara Moranta Martí (40) uit Spanje herkent dat. ,,De Spaanse opvoeding is strikter. Kinderen krijgen meer regeltjes opgelegd en ze moeten rekening houden met volwassenen. Netjes doen, handje geven, je gedragen in publieke ruimtes: het wordt al van jongs af aan verwacht. Soms vind ik dat benauwend. Ik geef mijn kinderen liever meer ruimte, zoals Nederlandse ouders. Want als je je eigen grenzen leert stellen, ontwikkel je een sterkere persoonlijkheid."



Geen grenzen stellen, dat is nu juist het probleem met de Hollandse opvoeding, vindt Mels. ,,Kinderen worden te weinig terechtgewezen. Op feestjes ben ik altijd de enige moeder die als een gek achter haar kinderen aan loopt om er zeker van te zijn dat ze zich gedragen, goed eten, niks stukmaken of een ander kind schoppen. 'Joh, dat komt wel goed,' zeggen de andere ouders, maar je moet toch weten waar je kind uithangt? Anders komt het natuurlijk níet goed!"

Hele dagen

Anna Calogero (52) uit Rome is blij dat ze haar kinderen in Nederland mocht opvoeden. ,,In Italië werkt iedereen hele dagen en brengen kinderen de meeste tijd door met hun oppas. In de speeltuin zie je zelden vaders of moeders, maar wel een heleboel nanny's. In Nederland zijn parttime banen heel normaal, waardoor je kunt werken én je eigen kind grootbrengen. Daarvoor ben ik nog steeds dankbaar."



Hollandse ouders hebben een veel betere werk-privébalans, ziet ook Bethany Le Sager. ,,In de VS zijn mensen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van huis en zitten hun kinderen dus in daycare of after school programs." Ook in België zien veel kinderen hun ouders eigenlijk alleen in het weekend. Mels: ,,Al mijn vriendinnen daar werken fulltime. Het is redelijk normaal om je kind om half 8 's ochtends op school te droppen en om 6 uur 's avonds weer van de opvang te halen. Vaak heeft het dan ook al warm gegeten."



De cultuur van deeltijdbanen is een van de redenen waarom Nederlanders en hun kinderen relatief zo gelukkig zijn, schrijven Acosta en Hutchison. Van alle OESO-landen hebben wij het laagste aantal werkuren. Dat, en het feit dat ouders de zorgtaken redelijk evenwichtig verdelen, maakt dat er binnen het gezin domweg meer vrije tijd is. Tijd om elke avond samen te eten, bijvoorbeeld - iets wat in Spanje bijna niemand doet. ,,In Spanje komt een van beide ouders vaak zo laat thuis, dat de kinderen al hebben gegeten. Als die naar bed zijn, eten de ouders met z'n tweeën'', zegt Moranta Martí. Na jaren in Nederland te hebben vertoefd, woont ze nu met haar gezin in Barcelona, maar het Hollandse ritueel van de gezamenlijke maaltijd heeft ze erin gehouden. ,,Voor Spaanse begrippen eten wij heel vroeg: om half 8 's avonds. Mensen verklaren ons voor gek."

Quote Hier krijgen kinderen de kans zichzelf te zijn

Ook Anna Calogero stuitte - als Italiaanse in Groningen - op onbegrip over haar eet-gewoonten. Twee keer per dag pasta, daardoor kwam je nog nét niet in de hel. In haar huidige woonplaats Amsterdam vindt ze de eetcultuur juist heel open en divers. ,,Italianen eten Italiaans en zijn niet zo nieuwsgierig naar iets anders. Terwijl Nederlandse kinderen al vroeg bekend zijn met Chinees, Surinaams of Mexicaans."



De Spaanse Moranta Martí heeft andere ervaringen. ,,Nederlandse kinderen lusten alleen maar pannenkoeken, hagelslag en een boterhammetje kaas. Die van mij aten als baby al alles, óók inktvis en slakken." Wat betreft de Hollandse tafelmanieren, die laten te wensen over, vindt Le Sager. ,,Op je stoel blijven zitten, met mes en vork eten, een servet gebruiken: waarom leren kinderen dat niet?''

Geschorst

Op Nederlandse scholen gaat het er eveneens een stuk losser aan toe, zien de expatouders. Sixsmith: ,,Ik zat zelf op een ouderwetse Harry Potter-achtige school met uniformen. Een wereld van verschil met het vrije montessorionderwijs dat mijn kinderen hier volgen. Al vind ik soms dat er wat al te veel aandacht uitgaat naar de storende elementen in een klas. In Engeland wordt een vervelende leerling sneller geschorst."



Broome verkiest het Nederlandse schoolsysteem ver boven het Australische. ,,Hier krijgen kinderen de kans zichzelf te zijn, en als dat anders is dan anderen: no one cares. Waar ik ben opgegroeid werd je metselaar, secretaresse of mondhygiënist. Wilde je kunstenaar worden, dan was je een weirdo en hoefde je niet te rekenen op aanmoediging. Mijn kinderen gun ik de vrijheid van expressie die ze in Nederland hebben."

Mels was vooral verbaasd over de chaos op de school van haar kind. ,,Iedereen rent schreeuwend kriskras door elkaar, er is totaal geen overzicht. In België staan leerlingen muisstil in een rij te wachten tot de bel gaat. Je kunt er een speld horen vallen." Een zelfde discipline heerst op Hongaarse scholen. Rácz: ,,De directeur van je school tutoyeren? Ondenkbaar. In Hongarije heb je bovendien op je eerste schooldag al huiswerk. Je moet tafels opzeggen, sommen maken, dingen automatiseren. Een beetje te streng, als je het mij vraagt."



In Amerika is de competitie veel groter, zegt Le Sager. ,,Alles draait om de beste zijn. Ik zal mijn kinderen nooit zo onder druk zetten, al ben ik nog steeds niet gewend aan de Nederlandse zesjescultuur."



Dan is er nog dat andere, typisch Nederlandse schoolfenomeen: de Cito-toets. Anna Calogero: ,,Ik vind het niet goed dat de school na zo'n test over de toekomst van een kind kan beslissen. In Italië mag je zelf weten welke school je kiest, en als je het niet haalt, kun je doubleren of het ergens anders proberen."

