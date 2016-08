De kwaliteit van je leven

Goed nieuws in de krant: Nederlandse jongeren horen bij de gelukkigste van de wereld. Ze zijn blij met zichzelf, hun vrienden en hun studie of baan. En hoewel het uiteraard nooit voor allemaal geldt (want ook depressie en burn-out komen bij jongeren helaas steeds vaker voor) geeft de Nederlandse 25-minner zijn of haar eigen leven een 8,4.



Dat is hoog! Als je de beschaving van een land afmeet aan het geluk van hen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, dan doen we het qua jongeren in ieder geval goed met elkaar.



Volgens geluksprofessor Ruut Veenhoven komt dat jonge geluk voor een groot deel door de boodschap die veel ouders hun kinderen meegeven. Ouders laten vaker dan vroeger aan kinderen weten dat ze goed zijn zoals ze zijn, dat ze trots op zichzelf mogen zijn en vertrouwen mogen hebben. En dat werkt: kinderen hebben meer zelfvertrouwen dan ooit.



De volgorde die Veenhoven aanbrengt is interessant: allereerst leren die kinderen positief te denken over zichzelf. Pas daarna zien ze dat de wereld om hen heen óók de moeite waard is. Ofwel: hoe fijner je gedachtes over jezelf en de wereld, des te fijner vervolgens je ervaring in die wereld.



Alles begint met een gedachte. Je eigen gedachtes over de wereld, bepalen welke wereld je aantreft.



Net als bij de oude Grieken (en alle generaties daarna) is er voorspelbaar genoeg ook veel kritiek op diezelfde jeugd. Ze zijn naïef, ze kennen de echte problemen in de wereld niet, waar allerlei kwaadaardige instanties erop uit zijn om je een loer te draaien. Ze zijn alleen maar met hun telefoon bezig. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ze zijn aan de drugs!



Wat zo aardig is aan die kritiek, is dat het precies het punt van professor Veenhoven onderstreept: als je gelooft dat mensen slecht zijn en de rest van wereld onbetrouwbaar, dan is dat precies wat je aantreft. Er is altijd bewijs genoeg.



Leuk experiment voor dit weekend: hoe zou je denken over jezelf en de wereld om je heen wanneer je voor een paar dagen zou denken als de gemiddelde jongere? Vol vertrouwen. Open. Enthousiast en nieuwsgierig. Op zoek naar plezier en verbinding.



Misschien kunnen we de wereld niet zo snel veranderen. Maar als je er met een nieuwe bril naar kijkt, tref je 'm misschien wel heel anders aan dan daarvoor.



