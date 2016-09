De laaggeletterdheid te lijf

Het is de week van de laaggeletterdheid. Op veel fronten wordt weer ingezet op het verminderen van het nog steeds schrikbarende aantal mensen met grote problemen op het gebied van lezen en schrijven: twee-en-een-half-miljoen!



Een paar jaar geleden heb ik 78 avonden/middagen doorgebracht in bibliotheken en schoollokalen waar mensen bijeenwaren die graag hun achterstand wilden inlopen. Zelf had ik in de jaren 80 al eens kennisgemaakt met het fenomeen analfabetisme. Er was toen nog geen prinses die deze kar wilde trekken. Het was ook een soort geheim, mensen die niet konden lezen en schrijven, hielden dit vaak heel spitsvondig geheim. Met allerlei trucs wisten zij het te verbergen.



Schaamte, dat was de naam van de dekmantel. En een aantal jaren geleden werd er, onder aanvoering van prinses Laurentien, ingezet op het wegwerken van deze achterstand onder de bevolking. De groep mensen die analfabeet was, viel uiteen in enerzijds de groep van oudere mensen die op school niet konden meekomen. Een van de oorzaken was ook toen al dyslexie, een kwaal die nog niet kon worden ontdekt. 'Ga jij de plantjes maar water geven!' was de oplossing voor deze achterblijvers. Ook gingen kinderen vroeg van school: jongens moesten helpen op de boerderij, meisjes verdwenen in de huishouding. Anderzijds was er de groep Nieuwe Nederlanders die grote haast had onze taal onder de knie te krijgen, om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.



Ik herinner mij een avond in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Arthur Japin zou een lezing geven in de foyer, ik mocht in de kleine zaal het publiek bezighouden. Om acht uur zouden wij beginnen. Tien voor half acht kwam een zenuwachtige bibliothecaresse naar mij toe: ,,Mevrouw Berk, er is een bus met laaggeletterden onderweg. We hebben uw publiek bij meneer Japin in de foyer gezet. Wilt u de anderen voor uw rekening nemen?''



Tja... 'Verzin een list, Tom Poes!' dacht ik. Hetgeen ik deed.

,,Wilt U balpennen en vellen papier neerleggen op alle zitplaatsen?'' vroeg ik de mensen van de bieb. In een oogwenk was dat geregeld. De bus arriveerde, met zeker dertig mensen. Ik trok mijn pokerface en heette ze welkom. ,,Wij gaan schrijven!'' riep ik alsof ik hierover al weken had nagedacht. ,,Schrijven?'' vroeg het publiek verbaasd. ,,Ja. Schrijven. Wat u maar wilt. Een dag uit uw leven. Een recept. Een ruzie met uw buurman. Eventueel in uw eigen taal. U krijgt een kopje koffie en dan gaan we aan de slag!''



Binnen vijf minuten heerste er een serene stilte. Helaas is mijn ruimte hier te klein om uitgebreid verslag te doen van mijn ter plekke bedachte manier om mensen aan de gang te krijgen, maar het resultaat was fantastisch. Na een minuut of 15 mocht men één voor één voor de klas komen om voor te lezen, te vertalen of te vertellen wat men had geschreven. Iedereen kreeg hierdoor bestaansrecht. En nu gaan we opnieuw - voor de zoveelste keer - de laaggeletterdheid te lijf. Ik mag donderdag in Harlingen het startsein geven. Mijn handen jeuken.



En als het geld weer eens opraakt, ga ik wel collecteren. Want in een beschaafd land moet iedereen kunnen lezen en schrijven!