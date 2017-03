De muffe geur van een groene container

De afgelopen weken was er een interessant programma te zien op de donderdagavond: What The Hague?!, waarin Myrthe Hilkens op zoek ging naar alle systemen rondom onze verkiezingen. Hoe is de relatie tussen journalistiek en politiek? Hoe proberen politieke partijen hun kiezer in het vizier te krijgen? Wat hebben we precies aan peilingen? Afgelopen donderdag was de laatste aflevering en ging het onder andere over talkshows. René van Dammen, de kijkcijferexpert van Nederland - legde Myrthe uit hoe je als lijsttrekker het maximale uit je tv-optreden kunt halen. Kort gezegd: pas het onderwerp waar je over spreekt aan op het publiek van de talkshow.

Dus bij Omroep Max praten over ouderenzorg, en bij De Wereld Draait Door praten over onderwerpen voor jongeren. En niet praten over duurzaamheid. Dat bleek duidelijk: zodra het in talkshows over duurzaamheid gaat, zappen de mensen weg. Het is ook niet sexy, duurzaamheid. Het heeft die muffe geur om zich heen hangen van een groene container die te lang in de zon heeft gestaan. Je moet er moeite voor doen, voor duurzaamheid: het vliegtuig laten staan, de thermostaat wat lager. En het resultaat van die inspanningen zie je pas over tientallen jaren.



Dat is geen lekker onderwerp wanneer de kiezer vooral bezig is met het nu. En daarom praten we liever over zaken die ook heel belangrijk zijn, en urgenter lijken. Ouderenzorg, immigratie. Omdat we het urgente van het klimaat niet inzien. Althans, ouderen zien dat niet. Kinderen wel. Want bij het Jeugdjournaaldebat ging het er ineens wél over. Want de jeugd heeft de toekomst en weet door Freek Vonk precies hoe mooi en divers onze wereld is. En die kinderen willen de rest van hun leven ook nog naar Freek Vonk en de koraalriffen kijken.



Die willen genoeg ijs voor de ijsberen en geen natte voeten achter de dijken. Ik had dit stukje krant ook kunnen vullen met een column over de clash tussen de Turkse en de Nederlandse regering. Want dat is urgent. Maar ik ga voor deze keer graag met de kinderen van het Jeugdjournaal mee. Opdat wij niet vergeten ook over het klimaat te praten.