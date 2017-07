De naïeve zelfoverschatting van Wassila

Toen deze krant twee dagen geleden onthulde dat voormalig D66-Kamerlid Wassila Hachchi voortaan als spreker en dagvoorzitter bij Speakers Academy te boeken is, ging er een golf van verontwaardiging door het land. Dat had met name te maken met haar honorarium, dat vast was gesteld op 7.500 euro.



Zelfs Dries Roelvink krijgt niet zoveel op een Brabantse kermis.



De ergernis van mensen bestond ook uit het feit dat Hachchi – voorheen militair officier, ambtenaar en dus politica – vorig jaar op stel en sprong uit de Tweede Kamer verdween, omdat ze graag actief wilde zijn in het campagneteam van Hillary Clinton. Ondertussen maakte ze wel gebruik van onze riante wachtgeldregeling – een doorn in het oog van menig kritische burger.



Ik begreep de woede van de mensen deze week niet zo goed.



7.500 euro is inderdaad veel te veel geld voor een speekbeurt. En het is ook niet zo netjes om een verrot uitkeringssysteem voor vertrekkende politici zo opzichtig te misbruiken, zonder opgave van reden: want het is nooit duidelijk geworden waarom ze haar fractie plotseling de rug toekeerde – althans niet in het openbaar.



Maar in plaats van woede voelde ik vooral medelijden. Wassila Hachchi leeft blijkbaar in de veronderstelling dat ze zó interessant is dat belangrijke clubs veel geld voor haar willen neertellen. Haar naïeve zelfoverschatting heeft iets aandoenlijks.



Vermoedelijk heeft ze in Amerika gehoord wat voor sprekersvergoedingen daar in omloop zijn en projecteerde ze die cultuur op haar eigen zelfbedachte status. De grap is natuurlijk dat niemand geïnteresseerd is in een politieke deserteur, die zich elders aansloot bij de verliezende partij.



Wassila Hachchi lijkt geïnfecteerd door de Amerikaanse grootheidswaanzin. Dat zou geen verontwaardiging moeten opleveren maar een zekere mate van erbarmen. Het is verdrietig dat iemand zo’n vertekend zelfbeeld kan hebben.



Een medewerker van Speakers Academy zegt over mogelijke boekingen: ‘Ik denk niet dat het zo ontzettend storm zal lopen.’ Dat weet ik wel zeker. Daar zal Wassila Hachchi ook wel achterkomen – maar dan wel als allerlaatste.