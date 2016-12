De nieuwe Neelie: IJzeren Margrethe

Neelie Kroes werd pas echt 'IJzeren Neelie' toen ze in de periode tussen 2004 en 2010 als Eurocommissaris van Mededinging de strijd aanging met het grootbedrijf. Zes jaar later heeft ze in de Deense Margrethe Vestager onmiskenbaar een waardige opvolgster.



'IJzeren Margrethe' verbaasde de wereld met een duizelingwekkende boete van 14 miljard euro voor techgigant Apple, vanwege een omstreden belastingafspraak met Ierland. Ook andere multinationals ontvingen torenhoge rekeningen van de Deense.



Mevrouw Kroes, hoe vindt u dat Vestager het doet?

,,Heel goed. Ik ben alleen maar positief. Ze is heel kordaat."



In de zomer was u nog heel kritisch. U zei dat Apple op grond van de verkeerde argumenten werd aangepakt.

,,Apple was een uitzondering. Ze heeft legio dossiers op haar bordje, en die pakt ze verder allemaal goed aan. Maar je kunt een keer van mening verschillen."



Kent u haar?

,,,Ja, ik ben wel eens bij haar op de koffie geweest. Dat was een heel positief gesprek. Margrethe is sterk, ze heeft ruggengraat. Dat moet ook wel, het is een enorm zware portefeuille, de zwaarste die ik in mijn politieke loopbaan heb gehad. Het zijn natuurlijk hoge boetes die je uitdeelt, daar zijn bedrijven niet blij mee. Dus je ontmoet nogal wat tegenwind."



Dus mevrouw Vestager verdient haar plek in deze top 50?

,,Jazeker. Het is een heel geschikte commissaris."



