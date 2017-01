De nieuwste bewoner is gelovig

Pa en ma verzetten zich niet. Ik kan me niet herinneren dat ze moeilijk deden.



Ik kan het ma niet meer vragen, maar vonden ze dat ik rond mijn 10de recht van spreken had? Of kwam het omdat ze zelf amper geloofden? Pa's ouders waren gereformeerd, ma's ouders katholiek. Het rare is: mijn ouders hadden zich min of meer ontworsteld aan het geloof, mijn vader nog het meest. Waarom dan toch nog een gebed aan tafel met je kinderen? Was het bidden voor en na het eten misschien uit respect voor hun ouders die altijd hadden gebeden en dat nog deden? Zo van: jullie kleinkinderen bidden, hoor.



Het hoefde niet meer. Ik denk dat het zo is gegaan: mijn ouders waren liberaal. Hun kind wilde niet bidden, nou, dat is zijn goed recht.



Het wordt me niet helemaal duidelijk of ma haar wenkbrauwen optrekt omdat de nieuwste bewoner bidt, of omdat hij nogal luid spreekt. Het grappige is: ongevraagd begint hij na het gebed ma's vlees te snijden.



Ma vindt dat prima. Ze glimlacht even beleefd naar hem.



