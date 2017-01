De perfecte vakantie volgens mensen uit de reisbranche

Wat is uw favoriete vakantieland?

,,Dat heb ik eerlijk gezegd niet. Ik zoek elke keer een nieuwe plek, ik ben avontuurlijk ingesteld. Voor mij is vakantie vieren weg uit de routine en tijd hebben voor de familie. Meestal gaan we ver weg; naar een land dat we nog niet kennen. Afgelopen zomer waren we in Canada, maar we zijn ook naar Panama geweest en Borneo. Soms vragen de kinderen weleens wanneer we naar een normaal hotel gaan met een waterglijbaan, maar dan kan later ook nog.''



Heeft u nog droombestemmingen?

,,Op mijn tafel op kantoor ligt het boek Before they pass away van Jimmy Nelson. Daar blader ik elke dag wel even in. Voor mij staan Mongolië, Alaska en de Filipijnen nog op de wensenlijst.''



Gaat er nog iets mee terug naar huis?

,,Nee, ik ben niet zo'n verzamelaar. Alleen foto's neem ik mee als herinnering. Daar maak ik fotoboeken van. Meestal loop ik twee à drie jaar achter. Uiteindelijk ga ik dan een keer zitten en maak ik er een paar achter elkaar.''



Lukt het ook om niet te werken op vakantie?

,,Als ik lang 24/7 heb gewerkt, dan schakel ik in de zomer echt twee weken uit. Mijn kinderen wonen afwisselend in Spanje en Nederland. Het is goed om dan weer in gesprek te komen. Ik ben wel bereikbaar, want ik voel me verantwoordelijk. Dat is ook geen crime, het hoort bij mijn werk. Dus ik pleeg overdag wel telefoontjes en ik kijk mijn mail na.''



U gaat een keer per jaar op vakantie?

,,Tussendoor ga ik met mijn vrouw graag naar een wijnhotel in Spanje of Italië. In mei ook weer, dan gaan we naar Barolo voor een lang culinair weekend met wijnarrangement. In de zomer gaan we rondtrekken door Laos en Vietnam met het gezin.''