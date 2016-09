De preiprol van Ria

Lezersbrieven

Een gedragsetholoog had kunnen promoveren op de omgang tussen de vrouwen, die duidelijk uit twee werelden kwamen. Ria probeerde de kijkers iets nuttigs bij te brengen, terwijl Manon voortdurend ontregelende en soms hilarische vragen stelde. Hoogtepunt van het programma was als Manon begon voor te lezen uit de stapel lezersbrieven. Meestal waren dat complimenten voor de kookkunst van Van Eijndhoven, maar soms ook mannelijke fanmail voor Manon. Monter begon ze die dan voor te lezen, waarna ze dingen zei als: 'O... Dit kan ik denk ik op dit vroege uur niet voorlezen, er kijken misschien ook kinderen mee...' of 'poeh, ik krijg het er een beetje warm van wat deze meneer mij allemaal voorstelt.'



Op internet vond ik een fraai fragment waarin Ria en Manon een preiprol bereiden. Manon had - net als ik - geen idee wat dat was. Ze zei, met een guitige blik in de camera: 'Ik zag het staan en dacht dat je een foutje had gemaakt: dat het preirol was!' 'Nee hoor,' riep Van Eijndhoven met een vederlichte irritatie: 'Het is preiprol.'



Hierna ben ik gaan googelen wat een preiprol is en of er nog meer prollen bestaan. In 1615 duikt het woord 'prol' voor het eerst op in een geschreven tekst, met als betekenis brij. 'Prol' zou te maken kunnen hebben met het geluid dat een weke massa maakt bij het koken (wat in de taalkunde een onomatopee heet). Een preiprol is dus een brij van prei. Het gerecht zou Zeeuws-Vlaams zijn, maar er zijn ook preiprollen uit Brabant en Holland. Er bestaan ook appelprollen.



Op internet circuleren een paar recepten, die met gekookte of met rauwe prei wordt bereid. Er zijn varianten met ui, knoflook en augurk, maar ik koos voor een eenvoudige versie. Omdat ik geen keuze kon maken heb ik in mijn recept zowel rauwe als gekookte prei verwerkt.