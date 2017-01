De PVV heeft het te bont gemaakt

Geert Wilders is op zijn teentjes getrapt, omdat de VVD - als laatste grootste partij - een samenwerking met de voorman van de PVV heeft uitgesloten. Wilders twitterde: 'Het vooraf uitsluiten van de mogelijke winnaar van democratische verkiezingen is een belediging naar miljoenen kiezers en riekt naar dictatuur.'



Het is in elk geval een duidelijk signaal. Van alle grote partijen wenst niemand dus in een mogelijke coalitie met de PVV te treden, waardoor regeringsdeelname van de beweging onrealistisch wordt, al zou ze de verkiezingen met veertig zetels winnen.



Toch interessant om even naar de inhoud van de tweet te kijken: is hier sprake van een dictatuur? Dat is immers een stevige suggestie van Geert Wilders. De Partij voor de Vrijheid zou het moeten aanmoedigen dat iedereen zijn eigen keuzes maakt, ook als het directe concurrenten betreft. Dat hoort natuurlijk bij het politieke spel. Als we allemaal hetzelfde zouden gaan vinden, is er pas écht sprake van een dictatuur.



Daarnaast heeft Wilders zelf op 10 januari 2016 gezegd, precies een jaar geleden, dat hij niet met de VVD zal samenwerken, tenzij de partij Mark Rutte terugtrekt. Kortom: hij deed daarmee precies datgene waarvan hij zijn opponent beschuldigt.



Los daarvan sluit de PVV al jarenlang honderdduizenden burgers uit, soms alleen vanwege hun religie. Op 7 december 2015 twitterde Wilders dat hij kandidaten voor zijn beweging zocht, meer specifiek: 'Mensen met lef, liefde voor Nederland en een afkeer van islam.'



Dat is niet mals. En als je dan ook nog eens bedenkt dat niemand lid van de beweging kan worden, alles afhankelijk is van één mannetjesputter - dit weekend nog in deze krant aangetoond - en de financiële huishouding nooit echt transparant wordt gemaakt, rijst er vooral verbazing bij het verwijt dat in Nederland mogelijk een dictatuur bestaat.



Geert Wilders heeft deze vorm van leiderschap in Nederland nieuw leven ingeblazen. Waar we in werkelijkheid mee hebben te maken, is een cordon sanitaire. De PVV heeft het zo bont gemaakt, middels uitspraken en gedroomd beleid, dat geen enkele partij zich hiermee wil associëren. Het probleem is dat je daarmee ook een deel van het electoraat isoleert. Maar gelukkig zijn er alternatieven in de conservatieve hoek. Heel veel.