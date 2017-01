De regio: leuk én zonder hijgerige hipheid

Er verhuizen steeds meer Amsterdammers naar Rotterdam, zo vertelde Het Parool ons vorige week. De huizen zijn er goedkoper, er zijn minder toeristen en de stad heeft nog dat rafelige randje dat Amsterdam een beetje kwijt is. Meteen kwamen er ingezonden brieven van Amsterdammers die dat natuurlijk nooit zouden doen. Naar Almere, oké. Maar nooit naar Rotterdam!



Eens in de zoveel tijd worden de verhoudingen weer op scherp gezet. Meestal nadat Rotterdam weer eens genoemd is in een reisgids als één van de steden in Europa die je bezocht moet hebben. De Rotterdammers zeggen 'dat wisten wij allang' en de Amsterdammers roepen dat ze heus ook heel erg cool zijn. En ondertussen haalt de rest van de Nederlanders hun schouders op, want zij weten wel beter.



Hoe mooi die steden ook zijn, eigenlijk moet je gewoon naar de regio. Naar steden die door de Lonely Planet dikwijls worden vergeten. Waar men heus wel met de trends meedoet, maar dan wel drie of vier jaar later dan dat men zich er in de Randstad aan waagt. Waar genoeg gebeurt op het gebied van muziek, theater en festival, maar dan zonder de hijgerige hipheid.



Waar je prachtige musea hebt waarvoor je niet uren in de rij hoeft te staan. Steden waar je niet een halfuur hoeft te fietsen voor een weiland vol koeien en wat frisse lucht. Waar een huis nog te betalen is.