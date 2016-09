De reservekoets mag even stralen

Oog voor de kosten

Voor de één oogverblindende grandeur die past bij een Koninklijk Huis, voor de ander een belastingslurpend stuk folklore. ,,De herstelwerkzaamheden zijn zo passend mogelijk gedaan, maar er is natuurlijk oog gehouden voor de kosten'', bezweert Flip Maarschalkerweerd, directeur van de Koninklijke Verzamelingen.



Behalve over de kosten, klaagde men - in de nasleep van de zwartepietendiscussie - ook over het 'slavenpaneel' op de Gouden Koets. Aan de linkerzijkant op die koets prijkt namelijk de schildering Hulde der Koloniën, waarop halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen zijn afgebeeld, die onderdanig schatten aanbieden aan de Nederlandse Maagd.



De discussie smoorde doordat de koets in reparatie ging, en aan de Glazen Koets zal niemand aanstoot nemen. Er zijn vooral engeltjes, leeuwen en kroontjes te zien. Geen verwijzingen naar het slavenverleden van ons land.



Zoals alle vorsten wilde koning Willem I ook een wagenpark, waaraan hij in 1815 lustig begon te bouwen. De Brusselse rijtuigbouwer Simons kreeg de klus voor de Glazen Koets. De bestelling: een rijtuig met dichte ramen, zodat de koning ook af en toe even een dutje kon doen. Verdere eisen een fraai vierpersoons voertuig met symbolisch houtsnijwerk. Aldus geschiedde.



En nu is die 'reservekoets' helemaal hersteld en klaar voor haar invalbeurt, stelt Wassenaar tevreden vast. De restauratie was echter bepaald geen sinecure. Wat heet. Het rijtuig werd ontmanteld in enkele tientallen delen. Het houtsnijwerk, de bok, de bekleding, de grote glazen ramen; alles werd onder handen genomen door specialisten. Zeven jaren duurde dit uiteindelijk. ,,Zulke werkzaamheden moeten echt door ambachtslieden worden gedaan. Zo is het leer een speciaal soort, van Marokkaanse herkomst, dat door een specialist in Engeland is verwerkt.''