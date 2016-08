De roddels van Albert

Albert Verlinde nam afgelopen vrijdag afscheid van RTL Boulevard. Na vijftien jaar trouwe roddeldienst is het tijd voor iets anders. We werden er de hele week al rustig op voorbereid, zodat de klap minder hard aan zou komen. Er waren lieve woorden, een afscheidsspeech en een haag van collega's, waardoor ik even dacht dat ze een nieuwe versie van We Are The World hadden opgenomen.



Zelfs minister-president Mark Rutte had een videoboodschap voor onze Albert. Namens alle Nederlanders bedankte hij hem hartelijk. Boulevard zonder Albert, dat was als Bassie zonder Adriaan, zo sprak onze voorman poëtisch.



Het is 2016. De belangrijkste man van het land bedankt een presentator die ons jarenlang op de hoogte hield van de klysma's van Patty Brard, de relaties van Patricia Paay en de financiële besognes van Peter Jan Rens. Ik krabde mezelf even achter de oren. Het is hét bewijs dat roddeljournalistiek officiële journalistiek is geworden.



Vroeger vonden we het nog ranzig wanneer de Joop van Tellingens van deze wereld vanachter een kliko BN'ers bespioneerden. Vroeger las je de Privé alleen bij de kapper, in de privacy van je eigen wassen-watergolven-droogkap. Toen sprak men er nog schande van wanneer op de begrafenis van een BN'er foto's werden gemaakt van verdrietige collega-celebrity's.



Totdat Albert dit nieuws naar primetime bracht. Hij heeft ervoor gezorgd dat men het gevoel heeft recht te hebben op ál het nieuws. Want dat hoort er immers bij, als je BN'er bent. Dan moet je maar accepteren dat mensen in je privéleven lopen te wroeten. Dat ze een huilfoto van je willen wanneer je net gescheiden bent. Dat je gefilmd wordt wanneer je in een kroeg zit te zoenen met iemand.



Hoezo hebben wij daar recht op? Hoezo hoort dat erbij, als BN'er? Hoezo heeft er niemand na één seizoen Boulevard gezegd: en nu houden we weer op met dat non-nieuws over Saskia en Serge en Hepie en Hepie. Kom allemaal maar weer achter die kliko vandaan! Maar roddeljournalistiek is échte journalistiek geworden. En dat hebben we aan Albert te danken.