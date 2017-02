De schoolreis gaat naar... Mumbai!

Projectweek in China, op uitwisseling in India, ontwikkelingswerk doen in Peru en op skivakantie. De reizen die middelbare scholen aanbieden lijken steeds exclusiever. Fantastisch voor leerlingen van wie de ouders het kunnen betalen, maar niet voor kinderen uit een niet zo draagkrachtig gezin. Wie de kosten niet kan opbrengen, stapt niet in het vliegtuig voor een werkweek in Nepal.



,,Schooldirecties zeggen dat ze trips naar Berlijn en Parijs niet meer vol krijgen omdat leerlingen daar al zijn geweest", signaleert Gaby van den Biggelaar van Stichting Leergeld. Haar stichting wil voorkomen dat kinderen door geldgebrek niet kunnen meedoen aan schoolactiviteiten. Zo moeten naast schoolreizen ook bijzondere sportlessen, iPads en laptops voor alle leerlingen toegankelijk worden.



,,Veel scholen stellen dat soort activiteiten en attributen verplicht, maar laten ze door de ouders vergoeden. Dat is in strijd met de wet", aldus Van den Biggelaar. ,,Ik ken een voorbeeld waarbij de directeur tegen een ouder zei: 'Als u de iPad niet kunt betalen, gaat uw kind maar naar een andere school'."



Stichting Leergeld krijgt ook veel aanvragen van ouders voor niet-verplichte activiteiten, zoals een Romereis. ,,Vaak schamen ze zich om aan te geven dat ze het geld niet hebben. Omdat het inkomen minimaal is of omdat er in een gezin drie kinderen op de middelbare school zitten."



Daar kan Bart, vader van drie kinderen over meepraten. ,,Luna gaat volgend jaar naar 5 vwo. Ouderbijdrage: 400 euro, inclusief een reis naar Krakau", vertelt hij. ,,Ise gaat naar 3 gymnasium. Dat kost 418 euro aan activiteiten, inclusief een Abenteurwoche. En als Ole straks naar de brugklas gaat, betalen we nog een 387 euro, inclusief een brugklaskamp. Dan zijn we er nog niet: hij heeft ook een device nodig, een iPad Air van 439 euro. In totaal zijn we 1.644 euro kwijt aan ouderbijdragen."



Het eerste jaar dat zijn oudste naar de middelbare school ging, werd Bart er door overvallen. ,,Een factuur van 400 euro. Dat het om een vrijwillige bijdrage ging, werd nergens vermeld." Niet betalen is geen optie, zegt Bart. ,,Niemand wil dat z'n zoon of dochter buiten de boot valt."



Wilmie, moeder van een dochter in 4 havo, zegt: ,,Als iedereen gaat, gaat mijn kind ook. Het is voorgekomen dat ik het niet kon opbrengen, maar daar ben ik dan toch te trots voor."



Haar dochter heeft muziek in haar pakket. Zo'n drie keer per jaar wordt extra geld gevraagd voor projectweken met workshops en optredens. ,,Dat kan per keer oplopen tot 100 euro", aldus Wilmie. ,,En dit jaar kwam de rekening voor de Londenreis vlak na de factuur voor het gewone schoolgeld; bij elkaar een slordige 1.000 euro die we niet zo hadden liggen."



Overigens doet Wilmies dochter niet aan alle activiteiten mee. ,,Aan de buitenschoolse dans-, fotografie- of filmcursussen beginnen we niet meer. Dan heb je een paar dagen last van je tiener, want haar vriendin mag het wel. Dat moet dan maar even."