De Stembus van Tim

Als politicus wil je natuurlijk het liefst álle Nederlanders verleiden met je plannen, maar als je écht zou moeten kiezen: op wie kun je dan het beste je pijlen richten?



De vijftigplusser. Waarom? Omdat-ie weken voor de verkiezingen al zijn stembiljet op het prikbord heeft hangen, en op 15 maart met ferme tred richting het stembureau beent om zijn aandeel in de democratie te verzilveren.



Die moet je hebben. Die komen tenminste. De jongeren, die gebruiken hun stempas per ongeluk als boodschappenbriefje, of roepen bij voorbaat al dat ze toch niet weten wát ze moeten stemmen.



Vind je het gek dat PVV, SP en 50Plus dan vol inzetten op het terugdraaien van de verhoogde AOW-leeftijd, ook al heeft dat verstrekkende gevolgen voor de jongeren van Nederland? Als wij daar iets tegenin willen brengen, moeten we wel gaan stemmen. En schreeuwen dat we niet willen doorwerken tot we oud en afgeragd in onze kist liggen. Je kunt mopperen dat de politiek plannen heeft waar jij het niet mee eens bent, maar als je vervolgens nog te labbekakkerig bent om iets met je stem te doen, heb je dan nog wel recht op mopperen?



En er zijn naast de AOW nog wel een paar onderwerpen waar de jongeren zich wel wat drukker om mogen maken. Gaat de opwarming van de aarde ervoor zorgen dat we onze toekomstige kleinkinderen beter een kano dan een loopfietsje kunnen geven? Hoe zorgen we ervoor dat studeren voor álle jongeren betaalbaar blijft?



Gelukkig is daar presentator Tim Hofman, die samen met een aantal Twittervrienden De Stembus bedacht: een beweging om de 850.000 jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen, ook echt naar de stembus te krijgen. Tim weet met zijn YouTube-serie BOOS al jongeren te bereiken die voor de meeste politieke partijen rondzwemmen in een soort electorale Bermudadriehoek. Tim weet ze te boeien en weet jongeren het gevoel te geven dat hun mening ertoe doet.



En dus is het plan om de komende tijd langs mbo's, hbo's en universiteiten te rijden om de jongeren ervan te overtuigen hun stembiljet niet als boodschappenbriefje te gebruiken. Als iemand dat lukt, dan is het Tim.