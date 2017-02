'De tijd om af te wachten is voorbij'

Het leven valt niet altijd mee voor Tjitske Loeffen (36). De afgelopen jaren brachten veel verdriet. Een burn-out, de ziekte van haar man Marc, hun onvervulde kinderwens: genoeg redenen om in 2017 een nieuwe koers in te zetten. Ze woont in Eindhoven en werkt als teamleider salarisadministratie bij een administratiekantoor. Vier jaar geleden raakte ze overspannen en begon ze de ontdekkingsreis naar zichzelf en haar verlangens. Wie was ze nu eigenlijk diep vanbinnen, en wat wilde ze van het leven? ,,Door aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken, heb ik al veel bereikt. Toch wil ik dolgraag het coachingstraject van David en Arjan volgen. Want bij tegenslag val ik nog altijd terug in mijn oude overlevingsmechanisme."

Wat is dat overlevingsmechanisme?

,,Mijn emoties wegstoppen en me alleen nog maar richten op de verwachtingen van anderen. Dan ga ik bijvoorbeeld overwerken terwijl ik eigenlijk niet meer kan. Of toch maar weer bezoek ontvangen, hoewel mijn grens al lang bereikt is. Doordat ik hoog sensitief ben, kan ik goed aanvoelen wat anderen zouden willen en daar ga ik dan aan proberen te voldoen. Maar door iedereen tevreden te houden, verlies ik mezelf uit het oog. Een ander mechanisme is overeten. Na mijn burn-out was ik op eigen kracht 38 kilo afgevallen, maar door de ellende van de afgelopen tijd zit het grootste gedeelte er weer aan." Je man is ziek. Wat zijn z'n vooruitzichten? ,,Marc heeft dertien jaar geleden kanker gehad en daarvan zijn in september vorig jaar uitzaaiingen ontdekt. Hij heeft nieuwe medicijnen gekregen die lijken aan te slaan. Hij voelt zich goed en zijn toekomstperspectief is behoorlijk hoopgevend, maar zijn ziekte confronteert ons natuurlijk wel met de betrekkelijkheid van alles."

In hoeverre zit dat jullie kinderwens in de weg?

,,We hebben onze pogingen om zwanger te worden op pauze gezet. Het ging toch al niet vanzelf, want ik zat in een ivf-traject en de eerste zwangerschap eindigde in een miskraam. Het heeft me een half jaar gekost om daar bovenop te komen. Voor de volgende behandeling moet ik eerst minstens 25 kilo afvallen, daarom ben ik nu weer op dieet onder begeleiding van een coach en ga ik drie keer per week naar de sportschool."



Wat staat er verder op je verlanglijstje voor 2017?

,,Een loopbaanswitch. Door Marcs ziekte is mijn leven op veel gebieden in een stroomversnelling gekomen. De tijd om af te wachten is voorbij, realiseer ik me. Als ik nog dingen wil veranderen, het roer wil omgooien, moet ik het nú doen. En dat moet, vooral waar het mijn werk betreft, want ik wil niet dat mijn leven er over een jaar nog hetzelfde uitziet. Of over vijf jaar. Of tien jaar. Het enige dat ik me daarbij kan voorstellen, is dat ik dan weer met een burn-out thuis zit. Dat is gewoon geen optie."