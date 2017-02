Ik had ze gemist, de tranen van mijn zoon. Ze kwamen tijdens een uitvaartdienst. We passeerden de kist en opeens zag ik ze. Gelukkig stond naast het spreekgestoelte een doos met tissues, dus griste ik wat doekjes voor hem mee. Hij depte zijn tranen en liep door.



Ik zeg het niet tegen hem, want hij is te groot en te weinig aanspreekbaar omdat-ie voortdurend met z'n toeter op de iPhone zit, maar als kind kon hij fantastisch in stilte huilen. Vette, volle, verdrietige tranen.



Het gebeurde bijvoorbeeld in de bioscoop: opeens verscheen dan een tranendal achter de 3D-bril. De eerste keer was bij de Pixar-film Wall-E. Een beetje onnozele film over een robotje, vond ik. Omdat de kinderen nog klein waren, moesten we ons ook nog door de Nederlandse nasynchronisatie heen worstelen.



Verveling maakte zich van mij meester en dan ga ik andere dingen doen. Heel snel mijn 3D-brilletje af en op doen en dan kijken wat voor verschil dat eigenlijk maakt. Nou ja: als je hem af hebt, denk je dat je de film in de mist bekijkt en als je hem weer op doet, dan zucht je weer omdat het zo'n vervelende film is. Dus ging ik af en toe ff naast me kijken of de kinderen het wel leuk vonden. En toen zag ik ze. Tranen! Niet te stoppen tranen. Dat robotje bleef geloof ik alleen en mijn zoon werd daar zo verdrietig van.



We schrokken een beetje van zijn reactie, want hij was en is nog steeds vrij nuchter van aard. Maar niet als het om films gaat. Zo hebben we hem hartverscheurend zien huilen bij Hoe tem je een draak?, Life of Pi en Wickie de Viking. Volgens mij ook om Dik Trom, maar dat kan ik ook zelf geweest zijn. Zo'n herkenbare film.



We bleven altijd even zitten tot na de aftiteling omdat het huilen nog even doorging. Als we, inmiddels thuisgekomen, aan hem vroegen of hij het echt zo zielig vond, dan kon hij ons aankijken en zeggen: ,,Wat bedoel je?''



,,Je moest toch huilen?" ,,Nee natuurlijk niet!" En weg was hij. De eerste keer dat hij niet meer huilde om een toch beste zielige film was toen ik thuis E.T. aan mijn zoons wilde laten zien.



Met chips in schalen en frisdrank in de glazen deden we de dvd in de recorder en gingen we genieten. En ja hoor, ik zat gelijk weer te janken. Vol verwachting richtte ik mij naar mijn zoon. Maar hij keek stoïcijns naar het scherm en alles bleef droog. ,,Moet jij niet huilen om E.T.?" vroeg ik.



Hij keek mij aan en zei niks. Ik strekte mijn arm uit en kreunde: ,,Phone home!" Maar voelde dat ik de plank totaal missloeg. ,,Vind je het niet zielig?" ,,Ik vind jou een beetje zielig." Hij stond op van de bank en was weg.