De verstandsverkleining van Mark Rutte

Wat ik me afvraag: zijn er mensen die zich op een aangename manier aangesproken voelen door de woorden van Rutte? Mensen die zich erin herkennen en denken: eindelijk iemand die me begrijpt, iemand die zegt wat ik denk, en dat meent? Want dat is toch het idee van populisme, dat de massa, het merendeel zich aangesproken voelt door wat de populist beweert?



tIk heb altijd gedacht dat ieder mens zich vanbinnen een alien, een buitenstaander, een eeuwige brugpieper voelt, en dat dat niet voorbehouden is aan de vluchteling, de creatieveling, de uitzondering of de intellectuele elitaire figuren van deze wereld.



Ik verkeer in de veronderstelling dat alle mensen kampen met een intrinsieke behoefte ergens bij te horen en dus in beginsel denken dat ze alleen zijn. In dat licht zou het 786 keer schrijven van het woord 'normaal' in één brief iedereen tegen de borst moeten stuiten. Maar blijkbaar is dat niet zo, blijkbaar zijn de meeste mensen overtuigd van het feit dat zij de norm zijn, waaraan de anderen zich moeten aanpassen.



Of heeft 'de gewone man' (wie dat ook mag zijn), 'het volk', 'de massa' ook wel door dat er geen snars klopt van deze brief? Het is een typisch Hollands en totaal achterhaald gedachtegoed dat normaal doen al gek genoeg is. In andere culturen stimuleren ze mensen juist om zich te onderscheiden en experimenteel te denken, omdat men beseft dat de enige kans op groei en vooruitgang abnormaliteit is.



De afgelopen week is alles natuurlijk wel zo'n beetje gezegd over Ruttes contactadvertentie, gericht aan het Nederlandse volk, maar het blijft in mijn ogen verbijsterend dat iemand zichzelf een compleet ander taalgebruik en een vreemde toon aanmeet, enkel omdat hij denkt stemmen te kunnen winnen. Dat iemand zijn eigen karakter en intellect zo schaamteloos verloochent om meer macht te genereren.



Zijn schrijven is zo doorzichtig dat ik vrees dat zelfs de meest supernormale, Hollandse, pindakaas etende, ietwat racistische, fris gewassen Sanex-burger van dit land zal doorzien dat Rutte niet meent wat hij zegt. Dat Rutte zelf (gelukkig) een vrij abnormaal iemand is die woorden heeft gestolen van een ander. Of ben ik dan naïef en is hij gewoon een onbeholpen, verkrampte, angstige fatsoensrakker die nooit geleerd heeft een brief te schrijven?



Er zijn stemmen die beweren dat we Rutte en zijn spindoctors juist dankbaar moeten zijn voor het feit dat hij zich dit personage heeft aangemeten. Omdat hij een hand reikt aan de ontevreden mannen en vrouwen van Nederland die anders op een nog grotere populist zouden stemmen. Dat Rutte uiteindelijk het beste voorheeft met ons allemaal, of in ieder geval iets beters dan zijn concurrenten, ook met de aliens en de eeuwige brugpiepers onder ons, maar dat hij een tijdelijke verstandsverkleining heeft ondergaan omdat intelligent en uniek zijn nu eenmaal niet hip is op het moment.