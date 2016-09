De Volkskrant verliest kort geding: 1500 euro na voorpaginafoto

Volgens de rechter heeft de Volkskrant de privacy van de de eiser geschonden en weegt het belang van de vrijheid van meningsuiting daar niet tegenop.



De Volkskrant plaatste op 16 augustus een verhaal op de voorpagina over de extra veiligheidscontroles op Schiphol vanwege een terreurdreiging. Op de foto was te zien hoe een automobilist werd gecontroleerd door de marechaussee. De man in kwestie was Mohammed Rashid. Hij stuurde daarop een boze brief aan de krant en spande een zaak aan.



Volgens Rashid werd er onterecht een link gelegd tussen hem en de terreurdreiging. Hij eiste een rectificatie en 15.000 euro schadevergoeding.

De krant vond rectificatie niet nodig omdat Rashid niet in verband is gebracht met terrorisme.