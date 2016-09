De Vrij in voorselectie Oranje, Bazoer ontbreekt

De Vrij haakte in de interland tegen Turkije (vorig jaar september) in de rust af, omdat hij opnieuw last had gekregen van de knie waaraan hij al eerder geblesseerd was. Het bleek het begin van een lange afwezigheid. De Vrij ging begin november onder het mes en kwam de rest van het seizoen niet meer in actie. De dertigvoudig international maakte in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar zijn rentree en is inmiddels weer basisspeler bij Lazio.



Blind heeft in totaal 29 spelers opgenomen in zijn voorselectie voor de wedstrijden op 7 oktober in De Kuip tegen Wit-Rusland en drie dagen later in Amsterdam tegen Frankrijk. Daartoe behoren vier keepers, onder wie Michel Vorm van Tottenham Hotspur.



Andere opvallende namen zijn middenvelder Vurnon Anita, die met Newcastle United op het tweede niveau in Engeland speelt, en Kenny Tete. De rechtsback is bij Ajax op de bank beland. Riechedly Bazoer, net als Tete geen basiskracht meer bij Ajax onder Peter Bosz, ontbreekt in de voorselectie. Memphis Depay, Klaas-Jan Huntelaar en Robin van Persie zijn opnieuw gepasseerd. Aanvoerder Arjen Robben ontbreekt ook, hoewel hij voor zijn rentree staat bij Bayern München.



De bondscoach maakt volgende week vrijdag in Zeist zijn definitieve selectie bekend. Oranje begon de weg die naar het WK van 2018 in Rusland moet leiden begin deze maand met een gelijkspel in en tegen Zweden (1-1).



De voorlopige selectie:



Keepers: Jasper Cillessen (FC Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Michel Vorm (Swansea City) en Jeroen Zoet (PSV).

Verdedigers: Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg), Virgil van Dijk (Southampton), Rick Karsdorp (Feyenoord), Terence Kongolo (Feyenoord), Kenny Tete (Ajax), Joël Veltman (Ajax), Ron Vlaar (AZ), Stefan de Vrij (Lazio) en Jetro Willems (PSV).

Middenvelders: Vurnon Anita (Newcastle United), Jordy Clasie (Southampton), Jorrit Hendrix (PSV), Davy Klaassen (Ajax), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman (AS Roma) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanvallers: Steven Berghuis (Feyenoord), Bas Dost (Sporting CP), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Luciano Narsingh (PSV) en Quincy Promes (Spartak Moskou).