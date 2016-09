De vrouw die Opel weer hip maakt

Opel verwacht in 2016 voor het eerst sinds jaren weer winstgevend te worden. In het eerste halfjaar stegen de verkopen met 7 procent. In hoeverre is dat succes op het conto van een marketingdirecteur te schrijven?

,,Dat is niet aan één afdeling te danken. Maar we hebben jarenlang marktaandeel verloren en verlies geleden; de marketing is wel degelijk heel belangrijk geweest om daar verandering in te brengen.



Vooral in Duitsland had Opel een slecht imago. In het thuisland berichten de media altijd veel over ons merk, zeker als het slecht gaat. We hebben in Bochum een grote fabriek moeten sluiten en dat deed de merknaam geen goed. Maar ook in andere landen werd Opel geassocieerd met stoffig, ouderwets, saai en al lang niet meer innovatief.



De producten hebben daaronder geleden. Niemand durfde nog zijn Opel-sleutel op tafel te leggen. Dan zouden anderen zeggen: wat zielig voor je dat je Opel rijdt. Het was dus onze grootste uitdaging om iets aan het imago te doen. Opel moest hoognodig aan het design gaan werken en ook weer innovatief worden.



Maar allereerst ging het erom vooroordelen weg te nemen. Vooral in Duitsland hebben we daar met de campagne Umparken im Kopf aan gewerkt: stel je beeld van Opel bij en neem afscheid van je vooroordelen. Opel moest een kans krijgen voor een second opinion.



Zonder te verwijzen naar ons merk, namen we andere vooroordelen als voorbeeld. De onderliggende boodschap was: Opel is niet meer oubollig en het is beslist niet zielig als je Opel rijdt. Die campagne, met veel humor en soms een beetje prikkelend, heeft gewerkt.''