'De wereld is veel gelijker geworden'

Sinds een paar jaar heeft iedereen het over ongelijkheid. Over toenemende ongelijkheid, welteverstaan. In die discussie ging het vooral over hoe sterk de ongelijkheid in Amerika was toegenomen. In Nederland viel het allemaal wel mee.



Maar Branko Milanovic' nieuwe boek maakt ons duidelijk dat dit bij lange na niet het hele verhaal is. ,,Om ongelijkheid en haar oorzaken te kunnen begrijpen, moeten we echt uitzoomen naar het hele plaatje van de inkomensverdeling in de wereld", aldus Milanovic.



In zijn nieuwe boek Global Inequality geeft Milanovic sensationele inzichten op basis van individuele inkomens uit nagenoeg de gehele wereld. En wat zien we: de wereld is juist gelijker geworden! Arm en rijk worden sinds eind jaren 80 steeds gelijker. Maar dat is niet voor iedereen goed nieuws.



Waardoor is de kloof tussen arm en rijk kleiner geworden?

Milanovic: ,,De gemiddelde ongelijkheid is kleiner geworden, doordat er een nieuwe, zeer grote middenklasse in de wereld is ontstaan. Die nieuwe middenklasse zit in China, India, Thailand en Vietnam - in totaal een vijfde van de wereldbevolking. Daar is een enorme welvaartssprong gemaakt. In twintig jaar tijd heeft de middenklasse 75 procent meer te besteden gekregen. Dat is echt dramatisch veel. Je kunt je bijna niet voorstellen wat dat voor verandering in leefwereld betekent.



,,De drijvende kracht achter die welvaartsgroei in Azië is de hyperglobalisering die plaatsvond tussen 1988 en 2008. In die periode groeide Azië uit tot productiecentrum van de wereld. Bij het uitbreken van de financiële crisis, zakte ook de internationale handel in en leden rijken grote verliezen op de beurs. Dat heeft de wereld nog iets gelijker gemaakt.''



Is die nieuwe middenklasse vergelijkbaar met onze middenklasse?

,,Nee. Wij in het Westen zijn beduidend welvarender. Maar het is wel de vraag hoelang nog, want de wereldinkomensverdeling laat ook zien dat juist onze middenklasse er nauwelijks op vooruit is gegaan de laatste twintig jaar. Dat inkomens in de middenklasse in Amerika nagenoeg stilstaan, heeft ook bijgedragen aan minder ongelijkheid in de wereld, maar dat is wel een hele zure bijdrage. Het is dat zure gevoel van stilstand waardoor het verschijnsel Trump kon opkomen, denk ik.



,,Daarmee wil ik niet zeggen dat populisme per se fout is. Het is letterlijk de wil van het volk volgen. Mijn boek laat zien dat een aantal zaken waarover populisten en hun aanhang boos zijn ook wel terecht zijn: ja, het uitbesteden van productie naar Azië heeft de middenklasse heel veel banen en inkomensgroei gekost. En ja, het zijn de superrijken die ongelooflijk veel rijker zijn geworden van al die handel in goederen en kapitaal.''