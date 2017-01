De zeepbel van Trump

Tot nu toe lijkt Trump het zoveelste voorbeeld van een dreiging die nooit uitkwam. Het gaat fantastisch in het Amerika dat zich van de wereld lijkt af te sluiten. Voorafgaand aan de verkiezingen van 8 november 2016 sloegen experts uit wetenschap en bedrijfsleven alarm. De uitverkiezing van Trump tot president van Amerika zou een drama zijn.



Maar zie: de beurzen vlogen omhoog. Investeerders jubelen. Het consumentenvertrouwen steeg tot grote hoogte en de werkloosheid is sinds 1973 niet meer zo hard gedaald. Het bedrijfsleven ruikt de grote kansen die onder Trump zullen komen als regels worden versoepeld, belastingen dalen en de torenhoge budgetten voor de infrastructuur loskomen.



Ford zal het niet prettig vinden om door tweets van Trump gedicteerd te krijgen waar het zijn fabrieken moet neerzetten, maar ach, als zijn concurrenten General Motors en Toyota hetzelfde lot treft, dan is ook dat geen slecht nieuws.



Hoe kan het in vredesnaam zijn dat de praktijk zo rooskleurig is, terwijl experts hun hart nog steeds vasthouden over de economische en politieke toekomst? Eurasia Group, een economische denktank, komt nu als eerste met een mogelijk antwoord. Hun conclusie is niets minder dan een mokerslag: Amerika trekt zijn tentakels wereldwijd in, waardoor de rest van de wereld onveiliger wordt en alle grote geldstromen naar het land zelf vloeien.



Voor het eerst in de geschiedenis, aldus Ian Bremmer van de denktank, is Amerika zelf het grootste risico voor de wereldeconomie en de wereldvrede. Amerika is straks niet langer het land dat de wereld veilig houdt. Het signaal naar buiten is duidelijk: iedereen dopt zijn eigen boontjes maar. Bedrijven halen op bevel van Trump productie terug en afspraken over handel, militaire inzet en het milieu staan op losse schroeven. Het zou zelfs het begin van een koude oorlog en een diepe recessie kunnen zijn, aldus de Eurasia Group.



Ironisch genoeg legt dit de Amerikaanse economie geen windeieren. In een wereld waarin Amerika ons de rug toekeert, zullen China en Rusland meer invloed krijgen en zal Europa de eigen boontjes moeten doppen. Waar gaat het grote geld dan heen? Juist, naar waar het veilig is. Naar het ommuurde Amerika waar de belastingen laag zijn en waar bedrijven niet hoeven om te kijken naar sociale zekerheid.



Het enige wat de Amerikanen kan deren is de onhoudbaarheid van de nu al duizelingwekkende schuldenberg. Als de dollar een sprong maakt door een onverwachte wending van Trump, dan ontploffen de schulden en tweet Trump nog maar één keer: BOEM!



