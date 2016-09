De zon scheen deze zomer uitbundig, behalve in het weekend

Ben jij in de weekenden vrij en heb je het idee dat je minder van de zon hebt kunnen genieten dan mensen met onregelmatige diensten? Dat kan kloppen. Marco Verhoef van Weerplaza analyseerde de cijfers in De Bilt van de maanden juli tot en met half september. De meteoroloog concludeert dat er op doordeweekse dagen vaker uitschieters zijn naar 12 zonuren en meer.



Dat gebeurde over die periode op 14 dagen. De mooiste dag in het weekend telde 10.6 zonuren en dat was afgelopen zaterdag. Zondag 11 september liet de zon het afweten en daalde de temperatuur tot 21 graden. Doordeweeks was het vorige week prachtig zomerweer met drie dagen achtereen meer dan 10 uur zon en 22 tot 26 graden.



Grote verschillen

In juli hebben we twee weekenden gehad met op beide dagen regen. Dat was het eerste en laatste weekend. Twee weekenden waren droog, met af en toe zon en één weekend gaf een natte zaterdag en een droge zondag. ,,Maar'', zegt Verhoef. ,,De verschillen met doordeweeks waren in juli niet heel groot.''



De maand augustus verliep droger. Vanaf 13 augustus was het heerlijk zomerweer met zon en maxima oplopend naar 25 tot 30 graden, tot het weekend voor de deur stond. Het weekeinde van 20 en 21 augustus viel letterlijk in het water, met meer wind en lagere maximumtemperaturen. Het laatste weekend viel wat tegen wat betreft zon, met een klein beetje regen. Ook het eerste weekend van september deelde een beetje in de malaise, met wat regen.



Liefhebber of niet

In het derde weekend van september lijkt de trend door te zetten. De temperatuur daalt naar 20 graden en er valt zo nu en dan een bui. Maar dat is typisch Hollands zomerweer.



Marco Verhoef van Weerplaza benadrukt dat niet iedereen van warm zomerweer houdt. ,,Wat voor de een mooi is, kan voor de ander afschuwelijk zijn.''