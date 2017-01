Deadline Gambia verstreken; leger wacht af

Daar hebben strijdtroepen uit Senegal, Nigeria en Ghana zich verzameld om in te grijpen als de president niet zelf gaat vertrekken. Aziz gaat nu in overleg met de Senegalese president, Macky Sall, over de te volgen stappen.



Senegal liet eerder weten in te zullen grijpen als Jammeh niet voor middernacht (lokale tijd) aftreedt. Die deadline is inmiddels verstreken, maar vooralsnog zijn de militairen Gambia nog niet binnengevallen.



Jammeh verloor de presidentsverkiezingen in december, maar weigert het veld te ruimen. Donderdag zou zijn opvolger Adama Barrow geïnaugureerd moeten worden.