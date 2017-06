Defensieminister: VS is tegen 'militarisering' Zuid-Chinese zee

De Chinese activiteiten in de Zuid-Chinese Zee liggen erg gevoelig. Peking claimt tot ergernis van andere landen in de regio een groot deel van de zee en werd daarvoor vorig jaar op de vingers getikt door het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag. China liet toen weten die uitspraak naast zich neer te leggen.



Mattis zei zaterdag dat de VS tegen het 'opleggen van buitensporige maritieme claims' zijn. Hij stelde dat Washington niet kan en zal accepteren dat landen eenzijdig 'en onder dwang de status quo wijzigen'.



Noord-Korea

De onrust rond de Chinese maritieme activiteiten plaatst Washington in een lastige positie. De VS hebben namelijk wel behoefte aan hulp uit Peking bij het onder druk zetten van Noord-Korea. Dat land voert regelmatig rakettesten uit en lijkt zich weinig aan te trekken van sancties.



Mattis stelde dat de Noord-Koreanen meer vaart hebben gezet achter de ontwikkeling van kernwapens. Hij noemde het 'bemoedigend' dat Peking zich bereid heeft getoond om met de internationale gemeenschap te werken aan 'denuclearisatie'.



De minister sprak de verwachting uit dat de Chinezen uiteindelijk zullen beseffen dat Noord-Korea geen betrouwbare bondgenoot is. Hij voegde toe dat de VS met landen in de regio zullen samenwerken om diplomatieke en economische druk op Pyongyang op te voeren.