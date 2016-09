Denkleider Kuzu mikpunt bij debat nasleep Turkse coup

Kuzu wordt door vrijwel alle partijen in de Kamer aangevallen omdat hij weigert afstand te nemen van de manier waarop de Turkse machthebbers met tegenstanders omgaan na de mislukte coup. Volgens zijn politieke tegenstanders verdedigt Kuzu daarmee onrechtmatigheden in Turkije. Ze dagen hem meerdere keren uit alsnog afstand te nemen van de acties tegen Gülenaanhangers in Turkije. Kuzu weigert en spreekt van een 'buitengewone toestand'.



,,We zijn getuige van een tragische stuk parlementaire geschiedenis", aldus Fractieleider Samsom van regeringspartij PvdA. Hij krijgt bijval van CDA-voorman Buma, die Kuzu herinnert aan zijn eed als Kamerlid waarin het belang van de Nederlanders voorop staat. PVV-leider Geert Wilders verwijt Kuzu ,,één loyaliteit, de Turkse''. Hij zou uitsluitend de Turkse belangen behartigen in plaats van de Nederlandse.



Opmerkelijk is dat ook voorzitter Arib Kuzu wijst op de grondwet, waarin staat dat volksvertegenwoordigers het Nederlandse volk vertegenwoordigen.



Leugens

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold zegt dat Kuzu liegt, omdat die zegt dat de oppositie nog achter de maatregelen zou staan die de Turkse president Erdogan neemt. Kuzu vertikt het om ook maar een kritische opmerking te plaatsen over de situatie in Turkije, aldus Pechtold.



Kuzu blijft bij zijn standpunt, en slaat van zich af. Hij verwijt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ,,quasifascistische'' opvattingen over hoe Turkse Nederlanders zich zouden moeten gedragen. Zijlstra noemde die aantijging een duidelijk voorbeeld van de ,,lange arm'' van de Turkse president Erdogan in Nederland. ,,De lange arm zit daar, zegt Kuzu, die wijst naar Rutte. ,,Hij belt met Erdogan."



Zaandam

Tijdens het debat komen ook de problemen in de Zaanse wijk Poelenburg aan de orde. Daar zorgen Nederturken al weken voor overlast door mensen lastig te vallen en de politie belachelijk te maken. De beelden worden op YouTube gezet. Afgelopen week werd ook een raadslid bedreigd na kritiek op de jongeren.



,,Als je dit soort dingen doet, dan hoor je niet in Nederland thuis", aldus Wilders, die spreekt van misdrijven. Hij vraagt om een wetswijziging zodat de 'schurkenturken' in het vervolg uitgezet kunnen worden. Halbe Zijlstra van de VVD zegt dat de problemen in Zaandam los staan van de couppoging, maar niet los van de Turkse problemen gezien kunnen worden. ,,Een van de jongeren roept zelfs: 'Ik heb een Erdogan-strijder'. Daar word ik niet vrolijk van."



Samsom noemde het ,,pleur op'' van premier Mark Rutte over relschoppende Nederturkse demonstranten een ,,buitengewoon armoedig antwoord'' op de problemen die er spelen.



Aangiften

Gisteren liet de regering weten dat er sinds de couppoging zo'n 175 aangiften zijn gedaan vanwege de spanning binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap. Volgens Rutte lag de piek in juli, vlak na de mislukte coup van 15 juli in Turkije. De afgelopen weken kwamen er minder aangiftes binnen.



Rutte zei eerder dat hij niet van Turkse Nederlanders verwacht dat zij de banden met het land van hun voorouders geheel doorsnijden. Maar hij wil wel dat ze ondubbelzinnig een keuze maken voor Nederland en niet dat spanningen uit Turkije worden geïmporteerd.