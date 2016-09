Deze blinde loebas heeft eigen geleidehondje

Fans beleven Call of Duty-pretpark in Los Angeles

21:01 Voor fans van het bekende schietspel Call of Duty is dit weekend de Amerikaanse stad Los Angeles het centrum van de wereld. Temidden van een waar Call of Duty-pretpark onthulde uitgever Activision daar de multiplayer-onderdelen van Call of Duty: Infinite Warfare, de game die op 4 november verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en de pc.