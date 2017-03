Diep in ons hart zijn we zo gelukkig als wat

Negen op de tien Nederlanders is gelukkig, zo onderzocht het CBS. En dat zijn we al jaren: dit cijfer is al tijden stabiel. Negen op de tien! En de Friezen zijn het allergelukkigst, of, zoals wij dat zouden zeggen: aldergelokkichst. Terwijl men in Friesland behoorlijk veel last heeft van krimp. Scholen sluiten, winkels vertrekken uit de dorpen en de bevolking vergrijst. Je zou behoorlijk ongelukkig kunnen zijn, in een afgelegen Fries dorp waar je een kwartier moet rijden om een brood te kopen of om je kinderen naar school te brengen.



Maar dat maakt de Friezen blijkbaar niets uit. Die zijn domweg gelukkig, bovenop hun terp. Maar we blijken dus allemáál heel gelukkig. Tussen alle middelvingers die we elkaar in het verkeer geven en het dramatisch rollen met de ogen wanneer iemand in de supermarktrij voordringt. Tussen alle spannende controleonderzoeken in het ziekenhuis, alle gebroken harten en verloren geliefden. Dwars door de regen, de file en de belastingaangiftes heen zijn we hartstikke tevreden.