Dierenbescherming stopt met filmen 'paardenmishandeling'

Nieuwe auto

Het seizoen van de paardenmarkten gaat juist beginnen. ,,Elst, Zuid-Laren", begint Nagtegaal zijn opsomming. ,,Er zijn heel veel kleine marktjes, die meer een excuus vormen om een feest te vieren. De paarden staan dan ergens in een hoekje. Ze worden slecht gestald, in het lawaai van de kermis en het lallende publiek. Dat heeft niet eens een handelsfunctie meer. Het gaat een keer mis als een paard een keer een schop naar achteren geeft en een moeder met kinderwagen raakt."



De Dierenbescherming geeft niet op. ,,Zeker niet. De eerste verantwoordelijke is de marktmeester die toezicht moet houden, maar ook de dierenarts die altijd aanwezig is en de NVWA. Het is niet zo dat er niemand meer op let", legt Nagtegaal uit.



Hij vervolgt: ,,We hebben een half jaar aan materiaal verzameld, dat we aan overheid, gemeenten en publiek laten zien. We blijven wijzen op de redenen waarom wij vinden dat de paardenmarkten afgeschaft moeten worden. Mensen nemen meer tijd om een nieuwe auto uit te kiezen, dan voor een dier. Dat zien we liever andersom."



Aanscherpen

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil de regels op paardenmarkten aanscherpen. Hij liet wel weten de markten te willen behouden, omdat zo een tweede bestemming kan worden gezocht voor paarden die anders naar de slacht gaan. Eerder dit jaar kondigde hij ook al aan kritisch te gaan kijken hoe er met paarden wordt omgegaan op de markten.