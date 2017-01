Digitale kiosk Blendle nu ook voor vast bedrag per maand

De dienst richt zich op een groep mensen die geen abonnement wil op één krant of tijdschrift, maar meer wil dan het gratis nieuws op internet. Jonge consumenten die gewend zijn om te betalen voor diensten als Spotify of Netflix én graag goede stukken lezen, maar géén abonnement willen op een krant of tijdschrift. Het initiatief is een wereldprimeur.



Niet per se loyaal

Gebruikers van Blendle Premium krijgen geen toegang tot de hele krant. Daarvoor blijft een abonnement op die titel nodig. Blendle-oprichter Alexander Klöpping: ,,Als je echt fan bent van één krant of tijdschrift, loont het nog steeds om een krantenabonnement te nemen. We richten ons vooral op jonge mensen die niet per se loyaal zijn aan een individueel krantenmerk.''



Blendle Premium kiest verhalen uit alle grote kranten en tijdschriften, aangepast aan de voorkeuren van elke gebruiker en biedt ze aan onder één dak, zonder advertenties, voor €9,99 per maand. Klöpping: ,,En als je vervolgens enthousiast wordt over een specifieke titel, maken we het eenvoudig om een krantenabonnement te nemen."