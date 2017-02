Digitale krant AD kampt met technische storing

Federale rechter zet inreisverbod VS tijdelijk stop

6:12 De federale rechtbank in de Amerikaanse stad Seattle heeft het inreisverbod dat vorige week werd ingesteld door president Donald Trump, tijdelijk stopgezet. De opschorting van het decreet, dat mensen uit zeven verschillende moslimlanden uit de VS moet weren, geldt voor het hele land. Het Witte Huis gaat in beroep.