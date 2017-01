Dijsselbloem wil hogere belasting voor bedrijven

Internationaal concurrerend

In een interview met RTLZ op 22 november zei Dijsselbloem als minister van Financiën dat Nederland de komende jaren de winstbelasting kan verlagen, als tegelijkertijd aftrekmogelijkheden of belastingconstructies worden versoberd. Zo kan Nederland internationaal concurrerend te blijven.



Dijsselbloem licht toe dat hij in het tv-interview van destijds uitdrukkelijk sprak over de mogelijke opbrengst van de aanpak van belastingontwijking. Daarover is binnen de coalitie tussen PvdA en VVD de afspraak gemaakt dat eventuele extra inkomsten door deze aanpak niet zouden mogen leiden tot netto hogere lasten voor het bedrijfsleven.



Evenwicht herstellen

In algemene zin vindt de PvdA echter dat de tarieven te laag zijn, stelt Dijsselbloem. ,,Vooruitkijkend, in de nieuwe periode, vinden wij dat de tarieven omhoog moeten om het evenwicht te herstellen." De PvdA-minister benadrukt dat de tarieven in de vennootschapsbelasting onder zijn bewind niet zijn verlaagd.



Wel heeft dit kabinet ervoor gezorgd dat bedrijven de komende jaren minder belasting gaan betalen, omdat over een groter deel van de winst het gunstige belastingtarief van 20 procent geldt in plaats van 25 procent. Deze maatregel, die stapsgewijs wordt ingevoerd, scheelt de schatkist op termijn jaarlijks 225 miljoen euro aan belastinginkomsten.



Coalitiepartij VVD is een verklaard tegenstander van een hogere winstbelasting. De liberalen vrezen dat grote bedrijven Nederland de rug zullen toekeren, waardoor banen verloren gaan.