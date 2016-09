Dit gooien we per jaar in de kliko

Ondanks handige hulpmiddeltjes zoals de maatring in een pastalepel of simpelweg een keukenweegschaal, kookt bijna iedereen te veel pasta. Eenmaal in de pan líjkt het immers altijd zo weinig.



En wie valt niet voor de verleiding van aanbiedingen in de supermarkt of koopjes op de markt? Thuis aangekomen blijken die kilo's spotgoedkope groente en fruit toch een minder groot succes: het oog was groter dan de maag. Het bekende resultaat is een koelkast of fruitmand vol overgebleven en bedorven waar, voeding die onaangeraakt linea recta de vuilnisbak in verdwijnt.



Een kliekje hier, een appeltje daar; het lijkt een te verwaarlozen restje afval dat in de prullenbak verdwijnt. Het tegendeel is waar. Marktonderzoeksbureau GfK bracht eind 2015 in samenwerking met het Voedingscentrum voedselverspilling in Nederland in beeld. Hieruit blijkt dat consumenten jaarlijks 47 kilo voeding verspillen. En dat is niet alleen zonde, het doet ook zeer aan de portemonnee. Uit cijfers van onderzoeksbureau Crem komt die 47 kilo jaarlijks neer op 340 euro per huishouden, dat is per persoon gemiddeld ruim 150 euro.



Toine Timmermans is programmamanager duurzame voedselketens aan Wageningen UR (WUR). De WUR deed begin dit jaar onderzoek naar het verminderen van voedselverspilling onder consumenten. ,,Nederlanders zijn duidelijk bezig met het thema verspilling. Maar je bewust ervan zijn is één, daadwerkelijke gedragsverandering is een heel ander verhaal", vertelt hij.