Dit is waarom je een rookmelder in huis moet hebben

Dit zijn de grootste brandveroorzakers



Koken

Joost Polak, specialist brandveiligheid: ,,Gebruik bij een vlam in de pan nóóit water om te blussen. Dat kan een steekvlam tot gevolg hebben.'' Blijf kalm en sluit de pan af met een deksel, zodat er geen zuurstof meer bij kan. Zet dan de warmtebron en de afzuigkap uit. Laat de pan afkoelen en ga er niet mee lopen. Bel dan de brandweer. ,,Al lijkt het onder controle, je kan niet in de afzuigkap kijken of daar misschien iets aan het smeulen is.''



Blijf tijdens het koken altijd in de keuken, houd brandbare materialen als pannenlappen op veilige afstand van het fornuis en maak de afzuigkap regelmatig schoon.



Schoorsteenbrand

Jaarlijks zijn in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. De oorzaak is meestal een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. Polak: ,,Laat je schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen en liefst voor het stookseizoen. Laat dit doen door een professionele schoorsteenveger.''



Elektrische apparaten

,,Ongelimiteerd stroomverbruikende apparaten op slechts één stopcontact, stekkerdoos of verlengsnoer aansluiten? Doe dat niet'', waarschuwt Polak. ,,Het snoer kan te warm worden en smelten, waardoor brand kan ontstaan. Laat een verlengsnoer ook niet opgerold zitten. Een oud tv-toestel in de stand-bymodus is ook een grote veroorzaker van brand.



Doe de tv dus altijd volledig uit als je niet meer kijkt. Het meest beruchte elektrische apparaat: de wasdroger. Leeg na elke droogbeurt het deurfilter. Maak ook jaarlijks de filters aan de achterzijde schoon. Hiervoor moet je de machine - vaak aan de achterkant - openen om stof weg te halen. Ook de condensator aan de voorkant moet regelmatig worden schoongemaakt. Doe dit onder de kraan, zodat het pluis eraf wordt gespoeld. En zorg dat je thuis bent als de droger aanstaat.''



Spelen met vuur

Niet alleen kinderen spelen weleens met lucifers of de aansteker. Volwassenen kunnen er ook wat van. Wat denk je van onstabiele kaarsen neerzetten? Of kaarsen te dicht bij de gordijnen plaatsen? Ook barbecueën brengt gevaren met zich mee. Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond, kies een windvrije plaats, gebruik speciale aanmaakblokjes of vloeistof.Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus. Houd een blusmiddel als zand bij de hand.



Roken

,,Hoewel we minder zijn gaan roken, zijn sigaretten nog steeds een belangrijke veroorzaker van brand'', weet Joost Polak. ,,In bed roken is heel gevaarlijk, net als smeulende peuken weggooien in de prullenbak. Rokers moeten ook extra letten op de brandveiligheid en soorten materiaal waaruit meubels zijn opgetrokken.''