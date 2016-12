Dit wordt hún jaar

Mariska Kret onderzoekt (subtiele) uitingen van emoties. Niet alleen bij mensen, maar ook bij apen. Dat maakt haar onderzoek bijzonder, legt ze uit. ,,Er zijn maar weinig psychologen die uitingen van emoties vanuit deze verschillende hoeken bekijken. Door mensen te vergelijken met apen, hoop ik meer inzicht te krijgen in de evolutie van bepaald gedrag.



''Dat levert nu al bijzondere overeenkomsten op, en interessante verschillen: ,,Bonobo's bijvoorbeeld blijken vooral oog te hebben voor positieve signalen van emoties, mensen zijn meer gefocust op negatieve, zoals dreiging of agressie. De verklaring hiervoor is dat bonobo's zijn geëvolueerd in een veilige omgeving, waardoor het nu een heel vreedzame soort is.''



De onderzoekster bruist van ambitie. ,,In Apenheul, waar ik al twee jaar onderzoek doe met bonobo's, beginnen we in 2017 ook met orang-oetangs. Dat zal voor de bezoekers te zien zijn: een orang-oetang die achter de computer zit bijvoorbeeld, en een psychologisch experiment uitvoert. Bezoekers kunnen de taken ook zelf doen. Kijken of ze beter zijn.''



Er heeft al eerder een touch screen in het verblijf van de orang-oetangs gehangen. Ze verzamelden stenen en gooiden met z'n allen het scherm stuk. Een uitdaging dus.



Verder staat er voor Kret een mooie reis op het programma. ,,In de zomer ga ik met een van mijn promovendi naar Rwanda. Heel spannend, ik heb nog nooit chimpansees in het wild bekeken.''