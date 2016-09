Dode en ravage na fataal verkeersongeluk Deurne

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de ravage is enorm. De politie meldt even voor 18.00 uur dat de andere automobiliste van één van de betrokken auto's is bevrijd en zij is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is zwaargewond en zit bekneld. Hij wordt ter plekke behandeld.



